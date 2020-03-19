Gündem 150 bine yakın iş yeri geçici süreyle faaliyetlerine ara verdi Karara uymayan iş yerlerine ceza ve suç duyurusu
ANKARA

150 bine yakın iş yeri geçici süreyle faaliyetlerine ara verdi: Karara uymayan iş yerlerine ceza ve suç duyurusu

İçişleri Bakanlığı'nın Koronavirüs Tedbirleri Genelgesi kapsamında 149 bin 382 iş yerinin geçici süreliğine faaliyetlerine ara verdiği bildirildi. İçişleri Bakanlığı'nın tedbir kararına uymayan 187 iş yeri tekrar kapatılırken, bunlardan 150 iş yerine idari işlem yapılarak para cezası uygulandı. Koronavirüs tedbirlerine uymayan iş yeri işletmecileri hakkında TCK’nın ilgili maddelerine göre Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunuldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Arşiv

İçişleri Bakanlığı'nın Koronavirüs Tedbirleri Genelgesi kapsamında 149 bin 382 iş yerinin geçici süreliğine faaliyetlerine ara verdiği bildirildi.

81 İLE GENELGE GÖNDERİLDİ

  • İçişleri Bakanlığı'nca 81 İl Valiliğine gönderilen “Koronavirüs Tedbirleri” genelgesi kapsamında 15-18 Mart tarihleri arasında ülke genelinde 149 bin 382 işyeri, geçici süreliğine faaliyetlerine ara verdi. Koronavirüs tedbirlerine uymayan iş yeri işletmecileri hakkında TCK’nın ilgili maddelerine göre Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunuldu.

Dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Koronavirüs (Kovid-19) salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il Valiliğine “Koronavirüs Tedbirleri” konulu art arda genelge gönderildi.

KARARA UYMAYAN İŞ YERLERİNE CEZA

  • Genelgeler ile, gece kulüpleri, bar, pavyon, diskotek, tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil),çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezleri faaliyetleri geçici süreliğine durduruldu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde 15-18 Mart tarihleri arasında 2 bin 716 bar, 2 bin 16 birahane, 8 bin 470 çalgılı/müzikli lokanta/cafe, 3 bin 841 çay bahçesi, 6 bin 21 dernek lokali, 340 diskotek, 549 gazino, 133 gece kulübü, 109 gösteri merkezi, bin 338 hamam, bin 233 her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokantalar içerisindekiler dahil),4 bin 92 her türlü oyun salonları (atari, playstation vb),8 bin 73 internet cafe,3 bin 134 internet salonu, 18 bin 26 kafeterya, 57 bin 377 kahvehane, 470 kaplıca, 643 kır bahçesi, 13 bin 726 kıraathane, 62 konser salonu, 174 lunapark, 711 masaj salonu, 582 nargile kafe, 908 nargile salonu, 3 bin 740 nişan/ düğün salonu, 282 pavyon, 399 sauna, 444 sinema, 503 SPA, 3 bin 481 spor merkezi, 419 taverna, 95 tiyatro, 583 yüzme havuzu, 4 bin 692 taziye evi olmak üzere toplam 149 bin 382 işyeri faaliyetlerine ara verdi.

İçişleri Bakanlığı'nın tedbir kararına uymayan 187 işyeri tekrar kapatılırken, bunlardan 150 işyerine idari işlem yapılarak para cezası uygulandı. 37 işletmeci hakkında ise TCK’nın ilgili maddelerine göre Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunuldu.
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