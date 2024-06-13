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16 ilde Bölücü terör örgütüne operasyon: 58 gözaltı

16 ilde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik düzenlenen 'BOZDOĞAN-42' operasyonlarında 58 şüpheli yakalandı.

09:08 - 13/06/2024 Perşembe
DHA
16 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
16 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, bölücü terör örgütüne yönelik 16 ilde 'Bozdoğan-42' operasyonları düzenlendi.


Buna göre; geçmişte terör örgütü içerisinde aktif görevlerde bulunan, işbirlikçilik ve terör propagandası faaliyetlerinde bulundukları tespit edilen 58 şüpheli Adana, Antalya, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, İzmir, İstanbul, Karaman, Mersin, Muş, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van'da düzenlenen eş zamanlı baskınlarda yakalandı.


Operasyonlar sonucu çok sayıda ruhsatsız tüfek ile örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.




#Bozdoğan Operasyonları
#Bölücü Terör Örgütü
#İçişleri Bakanlığı
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