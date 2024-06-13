16 ilde Bölücü terör örgütüne operasyon: 58 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, bölücü terör örgütüne yönelik 16 ilde 'Bozdoğan-42' operasyonları düzenlendi.
Buna göre; geçmişte terör örgütü içerisinde aktif görevlerde bulunan, işbirlikçilik ve terör propagandası faaliyetlerinde bulundukları tespit edilen 58 şüpheli Adana, Antalya, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, İzmir, İstanbul, Karaman, Mersin, Muş, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van'da düzenlenen eş zamanlı baskınlarda yakalandı.
Operasyonlar sonucu çok sayıda ruhsatsız tüfek ile örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.