Meteoroloji İstanbul için saat verip uyardı: Yoğun kar bekleniyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının İç Ege’de biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve güneydoğu, yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın kuzey ve batısı ile akşam saatlerinden sonra Güney Ege Kıyıları, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz kıyıları ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde batı kesimlerinin, gece saatlerinde il genelinin yağışlı 3

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İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu, akşam saatlerinden sonra kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı 6

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimlerinin, öğle saatlerinden itibaren il genelinin yağışlı 9

Adana: Çok bulutlu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15

Antalya: Çok bulutlu ve yağışlı 18

Samsun: Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu 9

Trabzon: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 9

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Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı 2

Diyarbakır: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 10

GÜNDEM İstanbul'a çifte uyarı: Hafta sonu yoğun kar yağışı bekleniyor

FOTOĞRAF 7 Uzun süredir beklenen kar yağışı dün itibariyle İstanbul'da etkili olmaya başladı. Karı özleyen vatandaşlar, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması öncesi kartopu oynamak ve kar manzarasına karşı fotoğraf çekilmek için İstanbul'un yüksek kesimlerine gitti. Üsküdar'daki Çamlıca Tepesi de kartopu oynamak isteyenlerin uğrak noktası oldu. Hem çocuklar hem de gençler kartopu oynayarak karın tadını çıkardı. Bazıları da beyaza bürünen İstanbul manzarasını seyrederek fotoğraf çekildi. Karın yağmasıyla beyaza bürünen İstanbul manzaraları görenleri mest etti. Çocuklarıyla kartopu oynayan Selman Gökcan, “Çocuklar uzun zamandır bekliyorlardı. Pazar günü de yağacak deniyor ama malum sokağa çıkma kısıtlaması var. Çocuklarla birlikte kaçamak yapalım dedik. Geceden beri “baba lütfen yağarsa gidelim dediler. Erkenden kalktık geldik dedi. Babasıyla kartopu oynayan Emir Gökcan, “Annem sabah kaldırdı beni, etrafa baktım çok mutlu oldum. Sonra babam bize sürpriz yapıp buraya getirdi diye konuştu. Arkadaşlarıyla kartopu oynayan Yusuf Eren ise, “Çok keyifli hissediyoruz. Uzun zamandan beri İstanbulumuz'a kar yağdı. Burada kartopu oynuyoruz, sabahın erken saatlerinde geldik. İki seneden beri aşağı yukarı kar yağmıyordu dedi. Çocukların kar sevinci: Doyasıya kartopu oynadılar Uzun süredir bekledikleri kara kavuşan İstanbullular, kartopu oynamak ve fotoğraf çekilmek için Çamlıca Tepesine gitti. Çamlıca Tepesine giden çocukların ve gençlerin keyifle kartopu oynaması yüzleri gülümsetti. Kartopu oynamak ve kar manzarası görmek isteyen vatandaşlar hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Çamlıca Tepesine uğradı.

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