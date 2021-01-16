16 Ocak hava durumu raporunda İstanbul için kar uyarısı: İstanbul'da kar ne zaman yağacak?
Meteoroloji İstanbul için saat verip uyardı: Yoğun kar bekleniyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 16 Ocak hava durumu tahminlerini paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre neredeyse yurt genelinin tamamında yağış bekleniyor. Yapılan kar yağışı uyarıları sonrası gözlerin çevrildiği İstanbul başta olmak üzere Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Düzce çevreleri ile K. Maraş’ın yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının İç Ege’de biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle güney ve güneydoğu, yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın kuzey ve batısı ile akşam saatlerinden sonra Güney Ege Kıyıları, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz kıyıları ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.