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16 yaşındaki gençlerin 'kız' kavgasında kan aktı: Altı yerinden bıçaklanıp hayatını kaybetti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde sosyal medyada, ‘kız meselesi' yüzünden çıktığı ileri sürülen tartışmanın ardından genç iki grubun bir parkta meydana gelen kavgasında, 6 yerinden bıçaklanan 16 yaşındaki genç öldü, 6 şüpheli tutuklandı.

08:06 - 9/04/2024 Salı
IHA
Kavgada Ege Hepbalıkçılar hayatını kaybetti
Kavgada Ege Hepbalıkçılar hayatını kaybetti

Olay, geçtiğimiz pazar günü öğle saatlerinde Karabağlar ilçesi Hürriyet Parkı'nda meydana geldi.


İddiaya göre, Y.H.K. (16) ile A.K. (16) arasında sosyal medyada ‘kız meselesi' yüzünden başlayan tartışma, kısa sürede büyüdü. Parkta buluşan iki genç grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönmesiyle, gençlerden K.Ç., Ege Hepbalıkçılar'ı (16) 6 yerinden bıçakladı.

Olayın ardından kavgaya karışan şüpheliler olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Ege, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Hepbalıkçılar, doktorların tüm müdahalesine rağmen dün yaşamını yitirdi. Talihsiz gencin cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


6 şüpheli tutuklandı


Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında; kavgaya karıştıkları belirlenen K.Ç., Y.E.K., Y.K., U.A., A.K., Y.H.K. ve E.D., polis ekipleri tarafından yakalanıp, Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 6'sı tutuklanırken, E.D. ise serbest bırakıldı.




#İzmir
#Karabağlar
#Cinayet
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