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İSTANBUL

17 Ağustos 1999 Marmara Depreminde kaç kişi hayatını kaybetti? Deprem saat kaçta kaç şiddetinde oldu?

17 Ağustos Marmara Depremi 21'inci yılında

17 Ağustos 1999 depreminin üzerinden tam 21 yıl geçti. Türkiye'nin bir çok kentinde 17 Ağustos 1999'da yaşanan Marmara depreminde hayatını kaybedenler anılıyor. Bu özel günde depreme ilişkin "17 Ağustos depreminde kaç kişi hayatını kaybetti, deprem saat kaçta kaç şiddetinde oldu?" gibi detaylar merak ediliyor. Depremin yıl dönümünde 17 Ağustos 1999 Marmara depremine ilişkin tüm detaylar...

Haber Merkezi Yeni Şafak
​17 Ağustos 1999 depreminin üzerinden 21 yıl geçti.
​17 Ağustos 1999 depreminin üzerinden 21 yıl geçti.

Fay hattı üzerinde yer alan Türkiye'de geçmişte birçok büyük deprem meydana geldi. Bu depremler arasında en unutulmaz olanıysa hiç şüphesiz ki 17 Ağustos 1999’da meydana gelen ve yürek sızlatan sonuçlara neden olan Marmara depremi. Büyük depremin 21. yılında hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz.

Öte yandan felaketin 21. Yılında depreme ilişkin bilgi sahibi olmak isteyenler 17 Ağustos 1999 depremi nerede oldu, şiddeti kaçtı, merkez üssü neresi? gibi sorulara yanıt aramaya devam ediyor. Peki, 17 Ağustos 1999 depremi nerede oldu, şiddeti kaçtı, merkez üssü neresi, kaç kişi vefat etti? İşte tüm detaylar…

Sesimi duyan var mı? 17 Ağustos 1999 depremine ait yürek burkan fotoğraflar
FOTOĞRAF 86
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Sesimi duyan var mı? 17 Ağustos 1999 depremine ait yürek burkan fotoğraflar
17 Ağustos 1999'da saat 03.02'de yaklaşık 45 saniye süren 7.4 büyüklüğündeki depremin üzerinden 21 yıl geçti. Kocaeli, İstanbul, Düzce, Sakarya ve Yalova'da can ve mal kaybına neden olan depremde resmi rakamlara göre 18 bin 373 kişi hayatını kaybetti, 48 bin 901 kişi de yaralandı. 5 bin 840 kişi de kayboldu. 17 Ağustos Depremi, büyüklüğü açısından Türkiye'de meydana gelen en büyük ikinci yer sarsıntısı olarak kayıtlara geçti. Deprem gerek nüfus yoğunluğu gerekse de ekonomik faaliyet açısından Türkiye'nin en önemli bölgesini etkiledi.. Binlerce kişinin hayatını kaybedip, on binlerce kişinin yaralandığı depremden geriye kalan fotoğrafları sizler için derledik....


17 AĞUSTOS DEPREMİ SAAT KAÇTA NEREDE OLDU?

  • 1999 Gölcük Depremi, İzmit Depremi, Marmara Depremi ya da 17 Ağustos 1999 depremi, 17 Ağustos 1999 sabahı, yerel saatle 03:02'de gerçekleşti. Kocaeli/Gölcük merkezli deprem 45 saniye sürdü. Richter ölçeğine göre 7,5 Mw büyüklüğünde gerçekleşti.

Depremin odak derinliğinin 10–15 km olduğu ve sağ atımlı 120 km civarında bir fay hareketi ortaya çıktığı yapılan incelemelerle belirlenmiştir.

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17 AĞUSTOS MARMARA DEPREMİ KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU?

Büyüklüğü de Richter ölçeğine göre ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) tarafından 7.6; Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından ise 7.8 olarak ölçüldü.

  • Bununla birlikte, bugün genel olarak depremin büyüklüğü, ilk yapılan açıklamalarda duyurulan 7.4 olarak kabul ediliyor ve bu ölçü kullanılıyor.

17 Ağustos Depremi, büyüklüğü açısından Türkiye'de meydana gelen en büyük ikinci yer sarsıntısı olarak kayıtlara geçti.

Derinliği 17 kilometre olan sarsıntıda yer kabuğunun sağa doğru hareket ettiği ve 120 kilometrelik bir hat boyunca kırıldığı tespit edildi.

Türkiye’nin unutamadığı 45 saniye
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Türkiye’nin unutamadığı 45 saniye
Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999'da saat 03.02'de meydana gelen ve yaklaşık 45 saniye süren 7.4 büyüklüğündeki depremin üzerinden 18 yıl geçti. Türkiye'nin bugüne kadar gördüğü en büyük doğal afetlerden biri olarak tarihteki yerini aldı.


17 AĞUSTOS'TA KAÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ?

17 Ağustos Depremi, gerek nüfus yoğunluğu gerekse de ekonomik faaliyet açısından Türkiye'nin en önemli bölgesini etkiledi.

Resmi rakamlara göre, depremde 18 bin 373 kişi hayatını kaybetti, 48 bin 901 kişi de yaralandı. 5 bin 840 kişi de kayboldu.

  • Ancak bölge halkı, can kaybının çok daha yüksek olduğunu öne sürüyor. Resmi olmayan kaynaklar, can kaybının 50 bin civarında olduğunu iddia ediyor.

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