Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Aytekin Şenlikoğlu; ‘'Son dönemde tüm dünyayı etkisi altına alan ve belediye olarak da ilimizde tüm tedbirlerini aldığımız koronavirüsle ilgili çalışmalarımızı bir yandan sürdürürken, diğer yandan vatandaşlarımıza vaat ettiğimiz projelerimizi de uygulamaya koyuyoruz.

Bu kapsamda, Keşap Tüneli ile Erikliman Mevkii arasına uygulanacak olan 17 kilometrelik sahil aydınlatma projemizde; ilk etapta Hükümet Konağı ile Gemilerçekeği arasında çalışma yapılacak. İkinci etapta ise her iki uç bölgeye geçilecektir’’ dedi.

2020 yılı içerisinde projenin tamamlanacağını söyleyen Şenlikoğlu, projede Selçuklu motifli 6-8 metre çift kollu direklerin 25-30 metre aralıklarla dikileceği, led aydınlatmalı tasarruflu lambaların kullanılacağı ve horona kalkan Giresunlu görüntüsüyle mükemmel bir görselliğin ortaya çıkacağını söyledi.

Adeta ışıktan bir gerdanlık gibi, dekoratif ve son teknoloji led aydınlatma direkleri ile hem yolu hem de kaldırımları aydınlanacak. Bu proje tamamlandığında, şehrin çok güzel bir görüntüye kavuşacağı, güvenlik açısından da büyük katkı sağlayacağı, halkımızın daha iyi şartlarda yürüyüş yapabileceği belirtildi.

MEYDAN DA IŞIKLANDIRILIYOR

7 Milyon TL’ye mal olacak projenin içeriğinde Atatürk Meydanı ışıklandırması da yer alırken, sahil yolu aydınlatmasının başlayıp sona erdiği noktalara ‘Fındığın Başkenti, Kirazın Anavatanı Giresun’a Hoş Geldiniz’ yazılı totem tabelalar da yerleştirilecek.

Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu; ‘’Hizmet çıtasını her alanda yükselterek, uygulayacağımız aydınlatma projesi sayesinde halkımız daha rahat, daha güvenli gezip, yürüyüş yapabilecek. Bu projeyle bir farkındalık oluşturacağız. 17 kilometrelik şehir geçişimiz geceleri ışıl ışıl olarak görsel bir güzellik sunacaktır. Projemizin halkımız tarafından taktir edileceğine inanıyoruz. Giresun her şeyin en güzeline layıktır” dedi.

REKLAM

17 kilometrelik sahil ışıklandırma ile Giresun horona kalktı.

17 kilometrelik sahil ışıklandırma ile Giresun horona kalktı.

17 kilometrelik sahil ışıklandırma ile Giresun horona kalktı.

17 kilometrelik sahil ışıklandırma ile Giresun horona kalktı.

17 kilometrelik sahil ışıklandırma ile Giresun horona kalktı.

17 kilometrelik sahil ışıklandırma ile Giresun horona kalktı.

17 kilometrelik sahil ışıklandırma ile Giresun horona kalktı.

17 kilometrelik sahil ışıklandırma ile Giresun horona kalktı.