Gündem 18 Şubat 2019 Pazartesi gün sonu haberleri
İSTANBUL

18 Şubat 2019 Pazartesi gün sonu haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burdur'daki mitingde Salda Gölü'ne Millet Bahçesi yapılacağını söyledi. AK Parti ile MHP arasındaki Cumhur İttifakı'nın genişlemesi yönünde adımlar atılıyor. İdlib'te iki bomba yüklü araç saldırısında 15 kişi hayatını kaybetti. 18 Şubat 2019 Pazartesi gününün öne çıkan haberlerini derledik.

Haber Merkezi Yeni Şafak
18 Şubat 2019 Pazartesi gününün öne çıkan haberleri
18 Şubat 2019 Pazartesi gününün öne çıkan haberleri

Erdoğan: Terör koridorunu yıkacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burdur'da halka hitap etti. Erdoğan, "Türkiye sınırlarının dibinde terör oluşumuna göz yummayacak, rıza göstermeyeceğiz. Ne pahasına olursa olsun bu terör koridorunu yıkacağız. Terör oluşumuna mutlaka ağır darbe vuracağız" dedi. Öte yandan Erdoğan, "Salda Gölü'nü çevre koruma bölgesi olarak ilan ediyor, kıyısında da 300 bin metrekarelik Millet Bahçesi oluşturuyoruz" diyerek, Burdurlulara müjdeyi verdi.

Erdoğan: Terör koridorunu yıkacağız
GÜNDEM
Erdoğan: Terör koridorunu yıkacağız

Suriye'de bomba yüklü araç patladı: 15 ölü 79 yaralı

Suriye'nin İdlib şehrinin merkezindeki El-Kusur Caddesi'nde 2 bomba yüklü araç patladı. Bomba yüklü aracın birbiri ardına patlatılması sonucu 15 sivil yaşamını yitirdi, 79 sivil yaralandı.

Suriye'de bomba yüklü araç patladı: 15 ölü 79 yaralı
DÜNYA
Suriye'de bomba yüklü araç patladı: 15 ölü 79 yaralı

Cumhur İttifakı genişliyor: Bazı illerde adaylar geri çekilecek

Yerel seçimler için geri sayım tüm hızıyla devam ederken AK Parti ile MHP arasındaki Cumhur İttifakı'nın genişlemesi yönünde adımlar atılmaya devam ediyor. Parti kulislerinden sızan bilgilere göre MHP, 15 ildeki adayını geri çekecek ve AK Parti'yi destekleyecek. AK Parti ise Kırklareli ve Iğdır'da aday çıkarmayarak MHP'nin belirlediği isme destek olacak.

Cumhur İttifakı genişliyor: Bazı illerde adaylar geri çekilecek
GÜNDEM
Cumhur İttifakı genişliyor: Bazı illerde adaylar geri çekilecek

Benzine zam geldi

Petrol fiyatlarındaki yükseliş sonrası akaryakıt ürünleri üzerinde oluşan fiyat artışı beklentisi benzinde gerçekleşti. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin pompa fiyatına 27 kuruş zam yapılacağı belirtildi. Zam sonrası İstanbul'da benzinin litresi 6 lira 10 kuruştan 6 lira 37 kuruşa kadar yükselmiş olacak.

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Benzine zam geldi
EKONOMİ
Benzine zam geldi

Bakan Soylu ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de uluslararası koruma statüsüyle 3 milyon 644 bin 342 Suriyeli bulunduğunu açıkladı. Soylu, "Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı operasyonlarının sağladığı huzur ve barış ortamının etkisiyle geri dönen Suriyeli sayısı 311 bin 968 kişi" dedi.

Bakan Soylu ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
GÜNDEM
Bakan Soylu ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı

Darbe günü 'elinize sağlık' dedi mahkemede reddetti

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nden darbeci pilotları koordine eden eski 141'inci Filo Komutanı Hakan Karakuş, kendisine ait olduğu bilirkişilerce tespit edilen telsiz görüşmelerini inkar etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin çevresini bombalayarak 15 vatandaşı şehit eden eski pilot Müslim Macit'e, "Ellerinize sağlık" diyen Karakuş, yargılandığı davada "Sesimi taklit etmişler, montaj" yalanıyla kendini savundu.

Darbe günü 'elinize sağlık' dedi mahkemede reddetti
GÜNDEM
Darbe günü 'elinize sağlık' dedi mahkemede reddetti

Bahçelievler'de yıkılma tehdidine karşı bir site boşaltılıyor

İstanbul Bahçelievler'de bulunan bir sitede zabıta ekipleri yıkılma tehlikesine karşı daireleri mühürlüyor. Halen binada oturan daire sakinlerini ise 3 gün içerisinde dairelerini boşaltmaları konusunda uyardı.

Bahçelievler'de yıkılma tehdidine karşı bir site boşaltılıyor
GÜNDEM
Bahçelievler'de yıkılma tehdidine karşı bir site boşaltılıyor

Milli tekvandocunun 'bayrak' hassasiyeti gururlandırdı

Tekvando şampiyonasında altın madalya kazanan 14 yaşındaki Selen Gündüz'ün milli hassasiyeti gururlandırdı. Milli tekvandocu kürsüde, bayrağını Türk bayrağının önünde açmak isteyen İranlı rakibine izin vermedi.

Milli tekvandocunun 'bayrak' hassasiyeti gururlandırdı
SPOR
Milli tekvandocunun 'bayrak' hassasiyeti gururlandırdı

8 milyar liralık bina
FOTOĞRAF 16
Title
ABD merkezli banka, Canary Wharf bölgesindeki gökdelen için 1.2 milyar sterlin (8.2 milyar Türk lirası) ödeyecek.
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ABD bankası Brexit’i çevreleyen siyasi ve ekonomik karışıklığa rağmen İngiltere’deki uzun vadeli geleceğini taahhüt ediyor.
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Satış konusunda bilgisi olan bir kişiye göre, önümüzdeki birkaç hafta içinde satışa yönelik bir anlaşma yapılabileceği belirtiliyor.
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Canada Square adlı gökdeleni 2001 yılında inşa edildi.
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200 metre yükseliğindeki gökdelende 42 kat bulunuyor.
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Citi, New York’taki küresel genel merkezini Tribeca’dan 2016’da 2 milyar dolara satın almıştı.
Title
ABD merkezli bankanın 200 metrelik gökdelen için 8.2 milyar lira ödeyeceği belirtiliyor.
Title
ABD merkezli bankanın 200 metrelik gökdelen için 8.2 milyar lira ödeyeceği belirtiliyor.
Title
ABD merkezli bankanın 200 metrelik gökdelen için 8.2 milyar lira ödeyeceği belirtiliyor.
Title
ABD merkezli bankanın 200 metrelik gökdelen için 8.2 milyar lira ödeyeceği belirtiliyor.
Title
ABD merkezli bankanın 200 metrelik gökdelen için 8.2 milyar lira ödeyeceği belirtiliyor.
Title
ABD merkezli bankanın 200 metrelik gökdelen için 8.2 milyar lira ödeyeceği belirtiliyor.
Title
ABD merkezli bankanın 200 metrelik gökdelen için 8.2 milyar lira ödeyeceği belirtiliyor.
Title
ABD merkezli bankanın 200 metrelik gökdelen için 8.2 milyar lira ödeyeceği belirtiliyor.
Title
ABD merkezli bankanın 200 metrelik gökdelen için 8.2 milyar lira ödeyeceği belirtiliyor.
Title
ABD merkezli bankanın 200 metrelik gökdelen için 8.2 milyar lira ödeyeceği belirtiliyor.
8 milyar liralık bina
Citigroup, Londra'daki merkezinin bulunduğu Canada Square adlı gökdeleni AGC Equity Partners'dan satın almaya hazırlanıyor.
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