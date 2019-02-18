18 Şubat 2019 Pazartesi gün sonu haberleri

Erdoğan: Terör koridorunu yıkacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burdur'da halka hitap etti. Erdoğan, "Türkiye sınırlarının dibinde terör oluşumuna göz yummayacak, rıza göstermeyeceğiz. Ne pahasına olursa olsun bu terör koridorunu yıkacağız. Terör oluşumuna mutlaka ağır darbe vuracağız" dedi. Öte yandan Erdoğan, "Salda Gölü'nü çevre koruma bölgesi olarak ilan ediyor, kıyısında da 300 bin metrekarelik Millet Bahçesi oluşturuyoruz" diyerek, Burdurlulara müjdeyi verdi.

GÜNDEM Erdoğan: Terör koridorunu yıkacağız

Suriye'de bomba yüklü araç patladı: 15 ölü 79 yaralı

Suriye'nin İdlib şehrinin merkezindeki El-Kusur Caddesi'nde 2 bomba yüklü araç patladı. Bomba yüklü aracın birbiri ardına patlatılması sonucu 15 sivil yaşamını yitirdi, 79 sivil yaralandı.

DÜNYA Suriye'de bomba yüklü araç patladı: 15 ölü 79 yaralı

Cumhur İttifakı genişliyor: Bazı illerde adaylar geri çekilecek

Yerel seçimler için geri sayım tüm hızıyla devam ederken AK Parti ile MHP arasındaki Cumhur İttifakı'nın genişlemesi yönünde adımlar atılmaya devam ediyor. Parti kulislerinden sızan bilgilere göre MHP, 15 ildeki adayını geri çekecek ve AK Parti'yi destekleyecek. AK Parti ise Kırklareli ve Iğdır'da aday çıkarmayarak MHP'nin belirlediği isme destek olacak.

GÜNDEM Cumhur İttifakı genişliyor: Bazı illerde adaylar geri çekilecek

Benzine zam geldi

Petrol fiyatlarındaki yükseliş sonrası akaryakıt ürünleri üzerinde oluşan fiyat artışı beklentisi benzinde gerçekleşti. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin pompa fiyatına 27 kuruş zam yapılacağı belirtildi. Zam sonrası İstanbul'da benzinin litresi 6 lira 10 kuruştan 6 lira 37 kuruşa kadar yükselmiş olacak.

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EKONOMİ Benzine zam geldi

Bakan Soylu ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de uluslararası koruma statüsüyle 3 milyon 644 bin 342 Suriyeli bulunduğunu açıkladı. Soylu, "Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı operasyonlarının sağladığı huzur ve barış ortamının etkisiyle geri dönen Suriyeli sayısı 311 bin 968 kişi" dedi.

GÜNDEM Bakan Soylu ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı

Darbe günü 'elinize sağlık' dedi mahkemede reddetti

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nden darbeci pilotları koordine eden eski 141'inci Filo Komutanı Hakan Karakuş, kendisine ait olduğu bilirkişilerce tespit edilen telsiz görüşmelerini inkar etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin çevresini bombalayarak 15 vatandaşı şehit eden eski pilot Müslim Macit'e, "Ellerinize sağlık" diyen Karakuş, yargılandığı davada "Sesimi taklit etmişler, montaj" yalanıyla kendini savundu.

GÜNDEM Darbe günü 'elinize sağlık' dedi mahkemede reddetti

Bahçelievler'de yıkılma tehdidine karşı bir site boşaltılıyor

İstanbul Bahçelievler'de bulunan bir sitede zabıta ekipleri yıkılma tehlikesine karşı daireleri mühürlüyor. Halen binada oturan daire sakinlerini ise 3 gün içerisinde dairelerini boşaltmaları konusunda uyardı.

GÜNDEM Bahçelievler'de yıkılma tehdidine karşı bir site boşaltılıyor

Milli tekvandocunun 'bayrak' hassasiyeti gururlandırdı

Tekvando şampiyonasında altın madalya kazanan 14 yaşındaki Selen Gündüz'ün milli hassasiyeti gururlandırdı. Milli tekvandocu kürsüde, bayrağını Türk bayrağının önünde açmak isteyen İranlı rakibine izin vermedi.

SPOR Milli tekvandocunun 'bayrak' hassasiyeti gururlandırdı