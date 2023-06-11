19 milyon öğrenci 16 Haziran Cuma günü karne alacak

17-18 Haziran'da yapılacak YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı'na (TYT) 3 milyon 527 bin 463 aday, ikinci oturum Alan Yeterlilik Sınavı'na (AYT) 2 milyon 573 bin 136 aday, üçüncü oturum olan Yabancı Dil Testine (YDT) 338 bin 014 aday başvurdu. TYT sınavına geçen yıla göre 293.054 başvuru artışı olurken, AYT için başvuran sayısında 516.136 artış olduğu görülüyor. Bu yıl başvurularda oran olarak en çok artışı YDT alırken, başvuru sayısında ise 169 bin 584 artış yaşandı.