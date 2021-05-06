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Gündem 1915 olaylarını soykırım olarak tanıyan Letonyaya sert tepki
POLİTİKA

1915 olaylarını “soykırım” olarak tanıyan Letonya'ya sert tepki

Letonya Parlamentosu'nun 1915 olaylarını “soykırım” olarak tanımasına, Dışişleri Bakanlığı sert tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Letonya Parlamentosu’nda bugün kabul edilen ve 1915 olaylarını “soykırım” olarak tanıyan karar, tarihi siyasi saiklerle yeniden yazma niteliğindeki hükümsüz bir teşebbüstür. Bu talihsiz ve hukuk dışı kararı reddediyor ve şiddetle kınıyoruz. Parlamentolar tarih yazma ve yargılama mekanları değildir" denildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
1915 olaylarını “soykırım” olarak tanıyan Letonyaya sert tepki
Dışişleri Bakanlığı

Letonya Parlamentosu'nun 1915 olaylarını “soykırım” olarak tanımasına ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan ve Letonya'ya sert tepki gösterilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Parlamentolar tarih yazma mekanları değil"

"Letonya Parlamentosu’nda bugün kabul edilen ve 1915 olaylarını “soykırım” olarak tanıyan karar, tarihi siyasi saiklerle yeniden yazma niteliğindeki hükümsüz bir teşebbüstür. Bu talihsiz ve hukuk dışı kararı reddediyor ve şiddetle kınıyoruz. Parlamentolar tarih yazma ve yargılama mekanları değildir.

"Bu teşebbüs AİHM kararlarına da aykırı"

1915 olaylarına ilişkin olarak, uluslararası hukukta tanımlanmış olan soykırım ifadesinin kullanılabilmesi için gereken şartların hiçbiri mevcut değildir. Bu teşebbüs, başta 1948 Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi hükümleri olmak üzere, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 1915 olaylarının tartışmalı niteliğini açıkça ifade eden 2013 ve 2015 tarihli kararlarına da aykırıdır.

"Letonya kendi açıklamalarıyla çelişiyor"

Bu karar, Letonya’nın işgalinin 80. yıl dönümü vesilesiyle kendi tarihindeki olaylara ilişkin olarak yapmış olduğu, tarihi olaylara dürüst ve adil bir şekilde yaklaşılmasının uluslararası ilişkilerin bir ön şartı olduğu yönündeki açıklamasıyla da çelişmekte ve bu bağlamda da bir çifte standardı ortaya koymaktadır.

"Yanlış adımı geri almaya davet ediyoruz"

Letonya Parlamentosu’nu tarihten düşmanlık çıkarmaya çalışan bazı çevrelerin gündemine hizmet etmek yerine, bu yanlış adımını geri almaya, başta Türk ve Ermeni halkları arasında olmak üzere, bölgede barış içinde bir arada yaşama pratiğinin tesis edilmesine yönelik çabaları desteklemeye davet ediyoruz."

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