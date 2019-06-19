Gündem 2-3 dakika demişlerdi İmamoğlu ve Küçükkaya 46 dakika görüştü
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2-3 dakika demişlerdi: İmamoğlu ve Küçükkaya 46 dakika görüştü

2-3 dakika demişlerdi: İmamoğlu ve Küçükkaya 46 dakika görüştü

Cumhur İttifakı İstanbul Adayı Yıldırım ve CHP-HDP-İyi Parti ortak adayı İmamoğlu arasındaki ortak yayını milyonlar nefesini tutarak izledi. Yayından daha çok gündem olan ise program öncesi İmamoğlu ve moderatör Küçükkaya arasında bir otelde gizlice gerçekleştirilen görüntüler oldu. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Ekrem İmamoğlu, Küçükkaya ve CHP adayının danışmanları birbirlerini yalanlayan açıklamalarda bulunsa da kayıtlar tüm gerçeği ortaya koyuyor. Oteldeki görüşme ne İmamoğlu'nun dediği gibi 2-3 dakika, ne danışmanın sarf ettiği 15 dakika ne de Küçükkaya'nın söylediği şekilde 20 dakika idi. İmamoğlu ve Küçükkaya aynı otelde 46 dakika boyunca birlikteydi.

Haber Merkezi Yeni Şafak Diğer
Moderatör Küçükkaya ve CHP İstanbul adayı Taksim'deki bir otelde gizlice görüştü.
Moderatör Küçükkaya ve CHP İstanbul adayı Taksim'deki bir otelde gizlice görüştü.

Cumhur İttifakı İstanbul Adayı Binali Yıldırım ile CHP-HDP-İyi Parti ortak adayı Ekrem İmamoğlu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı ortak yayının yankıları sürüyor.

Programdan daha çok konuşulan bir konu varsa o da İmamoğlu ve moderatör Küçükkaya arasından gerçekleştirilen ve programın diğer konuğu Binali Yıldırım başta olmak üzere tüm Türkiye'den saklanan görüşme oldu.

  • Küçükkaya ile İmamoğlu'nun yayından iki gün önce neden buluştuğu, bu görüşmeyi niçin gizledikleri, soruların CHP adayına önceden verilip-verilmediği gibi sorular henüz yanıt bulmuş değil.

Görüntülerin ardından açıklama yapana taraflardan gelen çelişkili bilgiler ise 'gerçeği neden söylemiyorlar?' sorusunu da beraberin getirdi. Öyle ki İmamoğlu görüşme için farklı bir süre söylerken, Küçükkaya oteldeki sır buluşmanın ne kadar sürdüğüne dair daha farklı bilgi veriyor. CHP adayının basın danışmanı ise her iki isimden farklı bir süre zarfı iddiasında bulundu. İmamoğlu ile Küçükkaya arasındaki görüşme için en azından şimdilik 3 farklı yalan mevcut.

TRT ekranlarında yalan söyledi

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'la yapacağı ortak yayın öncesinde 'tarafsız moderatör' İsmail Küçükkaya ile bir otel odasında gizlice görüşen CHP adayı, skandal patlayınca yine gerçeği söyleyemedi.

İmamoğlu, TRT ekranlarında katıldığı canlı yayında, "İsmail Küçükkaya ile 15-20 dakika görüştüm. Ben 2-3 dakika konuşmuşumdur" dedi.

Yayının moderatörü Küçükkaya, programdan önce İmamoğlu'nun bulunduğu otele gitti.

Dakika dakika görüşme trafiği

Görüşmenin ortaya çıkmasından sonra İsmail Küçükkaya ise 'İmamoğlu ile 2-3 dakika görüştük' ifadesini kullanmıştı.

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Küçükkaya saat 12.13'te lobiden giriş yaparak, asansörle 17. kata çıktı. Saat 12.14'te de bu katta, İmamoğlu'nun kullandığı odaya giriş yaptı.

İmamoğlu ise saat 13.09'da Küçükkaya'nın kendisini beklediği odaya geldi. Küçükkaya uzun süre kaldığı odadan saat 13.55'te ayrıldı. Odaya 12.14'te giriş yapan Küçükkaya'nın bir süre CHP adayının basın danışmanı Murat Ongun'la, 46 dakika ise İmamoğlu ile görüştüğü belirlendi.

Küçükkaya ve İmamoğlu'nun "15-20 dakika" dediği toplam görüşme trafiğinin ise 101 dakikayı bulduğu ortaya çıktı.

  • İmamoğlu ve Küçükkaya neden yayın öncesi buluştuklarını ve ne kadar görüştüklerini net bir şekilde kamuoyuna açıklayamadı.

Görüşmenin deşifre olmasından sonra paniğe kapılan CHP adayının danışmanları, televizyonlara ve yandaş internet sitelerine yaptıkları açıklamalarla "Küçükkaya İmamoğlu ile görüştüğü gün Binali Yıldırım'la da görüşmek istedi ancak Yıldırım istemedi. Görüşmeler Yıldırım'ın danışmanları üzerinden yürütüldü" algısı oluşturma yarışına girdikleri anlaşıldı.

Sonradan yapılan açıklamalar, Yıldırım'a böyle bir öneri getirilmediğini, Küçükkaya ile İmamoğlu görüşmesinin gizlilik içinde yapıldığını kanıtladı.

Mülteci konusundaki grafikler dikkati çekti

  • Küçükkaya ve CHP adayının yayın süresince sergiledikleri hal ve hareketler, önceden belirledikleri ortak bir strateji doğrultusunda hareket ettikleri izlenimini doğurdu. Bunlardan en can alıcı olanı, söyleşi İstanbul kentinin sorunları üzerine yapılacağı halde, CHP adayının bazı konulara, kartonlar üzerine yapılan grafiklerle hazırlık yapmış olmasıydı. Örneğin CHP adayı son derece spesifik bir konu olan Suriyeli mülteciler konusuna, ciddi bir hazırlık yaparak gelmişti. Bu hazırlıklar, CHP adayına soruların önceden verilmiş olduğu ya da moderatörle birlikte hazırlandığı izlenimini kuvvetlendirdi.

Kreş sorusunu engelledi

İmamoğlu'nun, kendisine sorulmasını hazetmediği en kritik sorulardan biri, belediye başkanlığı yaptığı 5 yıllık süre içinde Beylikdüzü'nde, vaatlerinin büyük bölümünü yerine getirmemiş olması. Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde vaatlerini gerçekleştiremediğini söyledi ve "Ekrem Bey 12 kreş vaadinde bulunmuş ama 1 tane yapmış" dedi. İsmail Küçükkaya, burada hemen Binali Yıldırım'ın sözünü kesti ve söz konusu kreş konusunu Ekrem İmamoğlu'na soracağına söyledi. Ancak bu soru İmamoğlu'na sorulmadı.

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AA
Türkiye'nin adeta nefesini tutarak izlediği programın öncesinde yaşananlar 'sorular CHP adayına yayın öncesi verildi mi?' sorusunu beraberinde getirdi.

Moderatörden adaya 'Bravo'

Küçükkaya, programda CHP adayının bir sözünü "bravo" diye onayladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter'dan "Moderatör adaylardan birine "bravo" mu dedi? Ben mi yanlış duydum?"diye sordu.

Yıldırım'ın danışmanı yaşananları anlattı

Binali Yıldırım'ın danışmanı Ömer Sertbaş, CNN Turk ekranlarında katıldığı bir programda görüşmelerin akıbetini farklı anlattı:

  • - Pazartesi günü İsmail Bey açıklandıktan sonra salı günü kendisiyle 15-20 dakikalık görüşme gerçekleştirdik. Henüz konu başlıklarını çalışmadığını ve hazırlık yapacağını söyledi. Kendisine güvendiğimizi belirten bir konuşma oldu. Görüşme yarım saat sürmedi. Detaylar ile ilgili bir görüşme olmadı.
  • - Cuma günü akşamı bana İsmail Bey'in Ekrem Bey'le görüştüğü şeklinde bir duyum geldi. Bunun üzerine gece İsmail Bey'i ben aradım. O da bu görüşmeyi danışmanı ile yaptığını söyledi. "Ekrem İmamoğlu ile görüştüm ama yüzyüze görüşmedim. Danışmanıyla görüştüm" dedi. Onun üzerine "Madem Ekrem İmamoğlu ile görüştün, Binali Bey'le neden görüşmedin" dedim. Binali Bey'le sadece hayırlı olsun görüşmesi olmuştu. Bunun üzerine Binali Bey'le de 4-5 dakikalık bir telefon görüşmesi yaptı.

Yine soru çaldılar
SEÇİM
Yine soru çaldılar

OYNAT 02:23
"İmamoğlu ile Küçükkaya siyasi ve medya yolsuzluğu yapmışlardır"
Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik TVNET ekranlarında, Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun ortak yayınından 2 gün önce, moderatör İsmail Küçükkaya'nın CHP adayıyla gizli görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, 'Seçimin sonucu ne olursa olsun, Ekrem İmamoğlu ile İsmail Küçükkaya, Binali Yıldırım'a karşı yayın öncesi iş birliği yapmışlardır. Ne konuştukları hiç önemli değil. Madem Binali Yıldırım'la telefonla görüşüyorsun, etik olarak İmamoğlu'nu da telefonla ararsın.' diye konuştu.

CHP adayı ve Küçükkaya görüşmesinin detayları ortaya çıkıyor
OYNAT 01:41
CHP adayı ve Küçükkaya görüşmesinin detayları ortaya çıkıyor
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'la yapacağı ortak yayın öncesinde CHP adayı Ekrem İmamoğlu, 'tarafsız moderatör' İsmail Küçükkaya ile bir otel odasında gizlice görüşmesine dair detaylar ortaya çıktı. 13 Haziran günü saat 13.09'da başlayan skandal görüşmenin 13.55'te sona erdiği, önce Küçükkaya'nın odadan ayrıldığı, ardından CHP adayının kurmaylarıyla odadan çıkıp otelden ayrıldığı görülüyor. 46 dakika süren bu görüşme sonrası moderatör İsmail Küçükkaya geçtiğimiz günlerde bir televizyon programına katılıp otel odasındaki görüşmenin 2-3 dakika olduğunu söylemiş, TRT ekranlarında ise CHP İstanbul adayı, '15-20 dakika görüştük ama ben 2-3 dakika konuştum' demişti.

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