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Yine soru çaldılar

CHP adayı İmamoğlu, KPSS ve askeri lise sınavlarında soruları çalarak devlete sızan FETÖ’cülerin izinden ayrılmıyor. 31 Mart’ta çalınan oylarla başkanlık koltuğuna oturur oturmaz İBB’nin kozmik odasına dalan Ekrem İmamoğlu, rakibi Yıldırım’la gerçekleştirilen tartışma programı öncesi de moderatörle gizlice görüşerek soruları çaldı!

Şahin Şen Yeni Şafak
Ekrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu

CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu, KPSS ve askeri lise sınavlarında soruları çalarak devlete sızan FETÖ’cülerin izinden ayrılmıyor. 31 Mart’ta çalınan oylarla başkanlık koltuğuna oturan ve ilk icraat olarak İBB’nin kozmik odasına giren İmamoğlu, 23 Haziran öncesinde de geleneği bozmadı. CHP’nin adayı, bu kez de Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım’la gerçekleştirilen tartışma programı öncesinde İsmail Küçükkaya ile gizlice görüşerek soruları çaldı.

Moderatörlük görevini üstlenen İsmail Küçükkaya’nın canlı yayın öncesi CHP adayı ile bir otelde gizlice görüştüğü ortaya çıktı.

TARAFLI DAVRANDI

Yıldırım ile İmamoğlu 16 Haziran’da bir çok televizyon kanalı tarafından ortak yayınlan tartışma programında karşı karşıya geldi. Yaklaşık 3 saat süren programı FOX TV spikeri İsmail Küçükkaya yönetti. İmamoğlu’nu kamuoyuna “İBB Başkanı” diye takdim eden Küçükkaya, Yıldırım’a da program boyunca muhaliflerin söylemleriyle sorular yöneltti.

3 GÜN ÖNCE SIR GÖRÜŞME

Küçükkaya tartışma süresince Binali Yıldırım’ın sözünü 26 kesti, Ekrem İmamoğlu’na ise sadece 10 kez müdahale etti. Küçükkaya’nın tarafsızlığına gölge düşüren bu tavırları tartışılırken çarpıcı bir gelişme gelişme yaşandı. Programdan 3 gün önce İmamoğlu ile Küçükkaya’nın Taksim’deki The Marmara Otel’de gizli bir görüşme yaptığı ortaya çıktı.

VATANDAŞ İHBAR ETTİ

Skandal 13 Haziran Perşembe günü The Marmara Otel’de bulunan bir vatandaşın ihbarı ile ortaya çıktı. İmamoğlu’nun programının olduğu saatlerde İsmail Küçükkaya da otele geldi. Küçükkaya, İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun’la birlikte üst katlara çıkarak bir odaya girdi. Odada İmamoğlu da vardı. Küçükkaya burada bir süre kaldıktan sonra ayrıldı. Bu duruma şahit olan vatandaş durumu AK Parti’den tanıdığı bir İlçe başkanına aktardı. İlçe başkanı da belediye başkanı ve il yönetimine haber verdi.

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CANLI YAYINDA KABUL ETTİ

Gizli görüşme bir televizyon kanalında gündeme gelince İsmail Küçükkaya canlı yayına bağlanarak açıklamalarda bulundu. Küçükkaya, İmamoğlu ile yaptığı görüşmeyi kabul etti. Otele iki partinin isteği ile formatı görüşmek üzere gittiğini öne süren Küçükkaya, Necati Özkan, Murat Ongun ve Şükrü Küçükşahin’le bir araya geldiğini dile getirdi. İmamoğlu ile de yüz yüze görüştüğünü ifade eden Küçükkaya, “Ekrem İmamoğlu ile konuşmam herhalde 3 dakikadır. 5 dakika değildi” dedi. Küçükkaya bu görüşmeden sonra telefonla arayarak Binali Yıldırım’ın ekibini bilgilendirdiğini iddia etti.

ONGUN: EVET BULUŞTUK

İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun da görüşmeyi doğruladı. Murat Ongun özetle şu iddialarda bulundu: “Çarşamba akşamı, İsmail Küçükkaya bizi aradı. Yayının formatına dair konuşmak istediğini iletti. Biz de Perşembe günü Taksim’deki The Marmara Otel’de görüşebileceğimizi ilettik. O gün o otelde buluştuk. Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Şükrü Küçükşahin ve ben o buluşmada vardım. Gizemli bir olaymış gibi deklare edilen buluşma budur.”

  • İsmail Küçükkaya görüşmeyi gizledi
  • İsmail Küçükkaya’nın CHP adayı ile gizli buluşma için otele girişi güvenlik kameralarına böyle yansıdı.
  • Binali Yıldırım’ın danışmanı Ömer Sertbaş, İsmail Küçükkaya’nın açıklamalarını yalanladı. Sertbaş katıldığı bir televizyon programında şunları söyledi: “Cumartesi akşamı bana İsmail Bey’in Marmara Oteli’nde, Ekrem Bey’le görüştüğü şeklinde duyum geldi. Gece İsmail Bey’i aradım. Kendisi de bana bunun üzerine görüşmeyi danışmanıyla yaptığını söyledi. ‘Ben Ekrem İmamoğlu’yla yüzyüze görüştüm’ demedi, ‘Danışmanıyla görüştüm’ dedi. ‘Onun üzerine madem Ekrem İmamoğlu ile görüştün de Binali Bey’le niye görüşmedin?’ diye karşılık verdim. Kendisi Binali Bey’le bunun üzerine 4-5 dakikalık bir telefon görüşmesi yaptı. Ayrıca kendisi değil ben ben onu aradım.”

İftira atmıştı

İsmail Küçükkaya ile gizli kapaklı görüşme yapan Ekrem İmamoğlu, program öncesinde Binali Yıldırım’ın soruları istediğini iddia etmişti. İmamoğlu, “Şahsen bana soruları yollamasalar da olur” diye konuşmuştu. Yıldırım ise iddiayı Twitter hesabından sert bir dille şöyle yalanlamıştı: “Varsa elinde kanıt ispatlasın, yoksa da özür dilesin. Yalan söyleme üzerine kurulu çirkin bir siyaseti İstanbullular hak etmiyor. Bunun adı basitliktir.” CHP adayını, partisinin genel başkan yardımcısı da yalanlamıştı.

OYNAT 02:23
"İmamoğlu ile Küçükkaya siyasi ve medya yolsuzluğu yapmışlardır"
Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik TVNET ekranlarında, Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun ortak yayınından 2 gün önce, moderatör İsmail Küçükkaya'nın CHP adayıyla gizli görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, 'Seçimin sonucu ne olursa olsun, Ekrem İmamoğlu ile İsmail Küçükkaya, Binali Yıldırım'a karşı yayın öncesi iş birliği yapmışlardır. Ne konuştukları hiç önemli değil. Madem Binali Yıldırım'la telefonla görüşüyorsun, etik olarak İmamoğlu'nu da telefonla ararsın.' diye konuştu.


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