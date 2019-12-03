2 kadının yüzüne yakıcı sıvı atan saldırgan kentte büyük paniğe neden oldu: Böyle bir insanla aynı şehirdeyiz

Edirne'de kimliği belirsiz bir kişi, arkadaşıyla kaldırımda arkadaşıyla yürüyen üniversite öğrencisi A.Y.Ö. adlı genç kız ile şehir içi taşımacılığı yapan midibüste seyahat eden G.Y. adlı kadının yüzüne yakıcı sıvı atarak kaçtı. Hastanede tedavileri yapıldıktan sonra taburcu edilen A.Y.Ö. ile G.Y., yüzlerinde yanıklara yol açan ve acı veren sıvının sinek ilacı olabileceğini öne sürdü. Saldırganın yolda arkadaşıyla yürüyen A.Y.Ö.'nün yüzüne sıvı attığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

DHA Şüphelinin üniversite öğrencisi A.Y.Ö'ye saldırdığı an.

GENÇ KIZIN YÜZÜNE SIVIYI DÖKEREK KAÇTI

Edirne'de üniversite öğrencisi A.Y.Ö., arkadaşıyla Ayşekadın semtinde yürüdüğü sırada yanlarına gelen bir elindeki plastik şişenin kapağını açıp içerisindeki sıvıyı genç kızın yüzüne doğru dökerek kaçtı. Yüzüne sıvı dökülen A.Y.Ö. acı içinde feryat ederken, çevredekiler polis ve sağlık ekibine haber verdi. Genç kız, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

DHA Şüphelinin üniversite öğrencisi A.Y.Ö'ye saldırdığı an.

İKİNCİ SALDIRI OTOBÜSTE GERÇEKLEŞTİ

Olayın üzerinden yarım saat geçmeden iddiaya göre, aynı şüpheli, ikinci saldırıyı otobüste gerçekleştirdi. Saldırgan, şehir içi taşımacılık yapan bir midibüste yaşlı bir kadının yüzüne pet şişedeki yakıcı sıvıyı atarak kaçtı. Yüzüne yanıcı madde gelen G.Y., olay yerine yakın bir hastanede tedaviye alındı. Yapılan ilk belirlemelerde sıvının sinek ilacı ile karıştırılmış bir madde olduğu belirtilirken, hastanede tedavi gören A.Y.Ö. ile G.Y. taburcu edildi.

DHA Şüphelinin üniversite öğrencisi A.Y.Ö'ye saldırdığı an.

GÜVENİLİK KAMERALARINA YANSIDI

Şüphelinin Ayşekadın semtinde A.Y.Ö.'nün yüzüne sıvı attığı ve otobüsten indiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kameralarında A.Y.Ö, arkadaşıyla yürürken yanlarından geçen 40 yaşlarında sakallı olduğu görülen şüpheli, elindeki pet şişe içindeki sıvıyı yüzüne doğru atıp uzaklaşıyor. Diğer görüntülerde ise şüphelinin elinde poşet ile minibüsten indikten sonra elindeki pet şişeyi sokağa atarak uzaklaştığı görüldü.

Sıvılı saldırı Edirne’de özellikle kadınlar arasında büyük tedirginlik yarattı. Polis, saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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DHA Saldırganın minibüste G.Y.'ye saldırdıktan sonra kaçtığı an.

DHA Saldırganın minibüste G.Y.'ye saldırdıktan sonra kaçtığı an.

POLİS HER YERDE ŞÜPHELİYİ ARIYOR

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2 kadının yüzüne yakıcı sıvı atarak kaçan şpheliyi bulmak için kentte geniş çaplı arama başlattı. Haberin sosyal medyada yayılmasının ardan çok sayıda ihbar alan polis, kentin birçok bölgesinde güvenlik kameralarına görüntüleri yansıyan sakkalı 40 yaşlarındaki şüpheliyi arıyor. Kentin giriş çıkış noktalarında güvenliği artıran ekipler, gece mesaisinde cami, park ve metruk binalarda aramalarını sürdürüyor.

DHA Polis her yerde saldırganı arıyor.

'BÖYLE BİR İNSANLA AYNI ŞEHİRDEYİZ'

Saldırının yaşandığı Ayşekadın semtinde oturan Trakya Üniversitesi öğrencisi Aslıhan Cin, yaşanan olayın endişe verici olduğunu belirterek, "Bir hadsizin, kendini bilmez psikolojik rahatsızlığı olan birisinin, böyle çağdaş bir kentte ve böyle bir devirde bize korku salması çok büyük bir acizlik. Böyle bir insanla aynı şehirdeyiz. Umarım bir an önce bulunur." dedi.

Aynı semtte oturan üniversite öğrencisi Merve Yıldırım ise "Yaşanan korkunç olayı internette gördüm. Kız- erkek ayrım olmadan herkeste bir tedirginlik yaşattı. Bu şahsın psikolojik sorunu olduğu belli, bir anda gelip saldırıyor. Korkuyoruz. Karşına çıksa ne yapacağını bilemezsin. Korkunç olay. Bir an önce bulunmasını istiyoruz." diyerek endişesini ifade etti.

Edirne'de bakkal dükkanı işleten Yaşar Varel, yaşanan olaydan dolayı tedirgin olduğunu belirterek, "Edirne gibi küçük çağdaş bir kentte bu tür olayların yaşanmasını hiç hoş karşılamıyoruz. Kadınlar, çocuklar çok tedirgin. Bu kişinin bir an önce bulunmasını istiyoruz." diye konuştu.