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Gündem İki kişinin arandığı Barış Sitesinde kontrollü yıkım devam ediyor
İZMİR

2 kişinin arandığı Barış Sitesi’nde kontrollü yıkım devam ediyor

İki kişinin arandığı Barış Sitesi’nde kontrollü yıkım devam ediyor

İzmir’de meydana gelen depremde 4 bloğundan 3’ü yan yatan, 7 kişinin hayatını kaybettiği ve halen 2 kişinin arandığı Barış Sitesi’nde kontrollü yıkım çalışmaları devam ediyor.

Haber Merkezi İHA
İzmir'de bulunan Barış Sitesi'nini 4 bloğundan 3'ü yan yattı biri ise çöktü.
İzmir'de bulunan Barış Sitesi'nini 4 bloğundan 3'ü yan yattı biri ise çöktü.

Geçtiğimiz Cuma günü İzmir’in Seferihisar ilçesi merkezli 6.6 şiddetindeki deprem en çok Bayraklı ve Bornova ilçelerini etkilemişti. Bayraklı ilçesinde bulunan Barış Sitesi’ndeki 4 bloktan 3’ü yan yatmış, 1’i ise çökmüştü.
7 kişinin hayatını kaybettiği sitede çöken, apartman için kontrollü yıkım çalışması başlatıldı. Halen kayıp olduğu bildirilen 2 kişinin de arandığı binada devam eden kontrollü yıkım çalışmaları havadan görüntülendi.


Barış Sitesi’nde kontrollü yıkım çalışmalarına devam edilirken, sitenin hemen karşısında bulunan Cumhuriyet Sitesi’nde ise kontrollü yıkım çalışmalarına henüz başlanmadı. Aynı müteahhit tarafından yapıldığı iddia edilen ve 6 bloğundan 3’ünde göçük meydana gelen Cumhuriyet Sitesi’ndeki çalışmaların Barış Sitesi’ndeki çalışmaların tamamlanmasının ardından başlayacağı öğrenildi.

91 kişiye mezar oldu: İşte İzmir'de yıkılan binaların önceki ve sonraki hali
FOTOĞRAF 14
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Bayraklı'daki Barış Sitesi'nin üç bloğu kısmen çöktü.
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Barış Sitesi deprem öncesi böyle gözüküyordu.
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Mansuroğlu Mahallesi'ndeki Doğanlar Apartmanı'nda 21 daire vardı.
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İzmir Depremi'nini sembol isimlerinden olan 65 saat sonra kurtarılan Elif bu apartmanda yaşıyordu.
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Doğanlar Apartmanı yıkılmadan önce böyle görünüyordu.
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Mansuroğlu Mahallesi'nde yıkılan diğer apartman ise Emrah Apartmanı.
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32 kişiye mezar olan apartmanın yıkılmadan önceki hali.
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Rıza Bey Apartmanı, 3 dükkan 29 daireliydi. Yapının kolonlarının kesildiği ve sulak bostan arazisi üzerine yapıldığı ortaya çıktı.
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Rıza Bey Apartmanı yıkılmadan önce...
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Yıkılan apartmanlardan biri olan Yağcıoğlu Apartmanı'nda enkaz altında kalanların sayısı bilinmiyor.
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Yağcıoğlu Apartmanı'nın enkaza dönmeden önceki görüntüsü.
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Altında market ve manav bulunan Yılmaz Erbek Apartmanı'nın altından 4 kişi sağ olarak çıktı.
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Kısmen çöken Yılmaz Erbek Apartmanı yıkılmadan önce böyle görünüyordu.
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91 kişiye mezar oldu: İşte İzmir'de yıkılan binaların önceki ve sonraki hali
İzmir'de meydana gelen ve şiddeti 6,6 olarak açıklanan deprem sonrası birçok bina yerle bir oldu. 91 kişinin hayatını kaybettiği yüzlerce kişinin yaralandığı deprem sonrası kusurlarıyla insanlara mezar olan binaların görüntüsü hafızalardan uzun zaman silinmeyecek. Dükkan genişletmek için kolonu kesilen mi dersiniz, zemini sulak bostan arazisi olan mı? İşte insan hayatının hiçe sayıldığı o apartmanların önceki ve sonraki hali...


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