2. Teknoloji ve Robot Olimpiyatları’na yoğun ilgi

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ve Sakarya Makine İmalatçıları Birliği (SAMİB) iş birliği ile gençlerin teknolojik tasarım ve uygulama becerilerini geliştirmeleri ve üreten/girişimci bireyler olarak yetişmeleri amacıyla Teknoloji ve Robot Olimpiyatları’nın (ROBOTEK) ikincisi düzenlendi.

SUBÜ’de düzenlenen etkinlikte Ankara, Bilecik, Bursa, Düzce, İstanbul, Kocaeli, Konya ve Sakarya’dan 740 takım projelerini sergiledi ve yarıştı. 2 gün süren etkinlikte 8 kategoride dereceye giren öğrencilere toplam 800 bin TL değerinde 32 ödül dağıtıldı. Türkiye-Avustralya 2026 Dünya Kupası karşılaşmasının ROBOTEK’in ikinci gününe denk gelmesi nedeniyle yarışma alanında kurulan ekranda maç izlendi ve katılımcılara çorba, simit ve çay ikram edildi. ROBOTEK’e katkı sağlayan firmalara teşekkür plaketi takdim edilmesinin ardından dereceye giren takımlar için ödül töreni gerçekleştirildi.

Binler aynı teknoloji havasını soluyor

Yarışmacıların birçok kategoride proje ürettiğini belirten SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Onları yetiştiren hocalara ve ailelere teşekkür ediyoruz. Burada geleceğin mühendis, teknik eleman ve iş insanları yetişiyor. Birbirini görerek, tanıyarak ve birbirleriyle etkileşim içinde oluyorlar. Geleceğin gençleriyle ilgili ülkemiz adına son derece ümit verici durum ortaya çıkmış oluyor. Bu yarışmanın kategorisi ve ödülleri var ama yarışmaya katılmış olmak aslında bu ödülü hak etmek anlamına geliyor. Burada binlerce kişi aynı teknoloji havasını soluyor” diye konuştu.

"Sizlere ihtiyacımız var"

SAMİB Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kar da Sakarya ve Türkiye'nin kurtuluşunun nitelikli ve katma değerli imalattan geçtiğine inandıklarını belirterek, “Burada yarışacak kardeşlerimiz inşallah ileride katma değerli hedefimize ulaşmamızı sağlayacak kardeşlerimizdir. Hepsine başarılar diliyorum. Çocuklar, hızlı ve güçlü gelin, size çok ihtiyacımız var” dedi. ROBOTEK Düzenleme Komitesi Başkanı Doç. Dr. Barış Boru da üniversite-sanayi iş birliğinin en güzel örneklerinden birinin yaşandığını dile getirerek, 2 gün boyunca yarışmacıların bilgilerini, hayallerini ve emeklerini sergileyeceğini kaydetti.

24 kategori, 4 mansiyon ve 4 jüri özel ödülü olmak üzere 32 ödülün dağıtıldığı yarışmada ödül alan takımlar şöyle oluştu;

Çizgi İzleyen Robot Kategorisi

1. Sıra – Görkem Ünsal – 25 bin TL

2. Sıra – Berceste Takımı – 20 bin TL

3. Sıra – Robo Esme Takımı – 15 bin TL

Robo Futbol Kategorisi (İlkokul-Ortaokul)

1. Sıra – Mucit Akademisi Çılgın Mucitler Takımı – 25 bin TL

2. Sıra – Mucit Akademisi Son Nano Bükücü Takımı – 20 bin TL

3. Sıra – Robot Yazılım Mir-As Takımı – 15 bin TL

Robo Futbol Kategorisi (Lise-Üniversite)

1. Sıra – Kayros Takımı – 25 bin TL

2. Sıra – Kapsül K-Tek Takımı – 20 bin TL

3. Sıra – Master BB Takımı – 15 bin TL

Tasarla Geliştir Kategorisi

1. Sıra – Kapsül Çumra Takımı – 30 bin TL

2. Sıra – Teknoware Takımı – 20 bin TL

3. Sıra – Kaafl Tasarla Takımı – 10 bin TL

Mini Sumo Kategorisi

1. Sıra – Tiger Dynamic Takımı – 30 bin TL

2. Sıra – Tiger Shark Takımı – 25 bin TL

3. Sıra – Wegh Takımı – 20 bin TL

Labirent Çözen Kategorisi

1. Sıra – Pendik Robot Takımı – 35 bin TL

2. Sıra – Kacır Robot Takımı – 25 bin TL

3. Sıra – Dereceye Giren Olmadı – 20 bin TL

Serbest Kategori

1. Sıra – Future Point Takımı – 40 bin TL

2. Sıra – Zilant Takımı – 30 bin TL

3. Sıra – ARM-Robotics Takımı – 20 bin TL

İnsansız Hava Araçları Kategorisi