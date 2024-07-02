Söz konusu karar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince alındı.
KAYSERİ'DE DİKKAT ÇEKEN İSİMLER
Yeşilhisar Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş, Siirt Şirvan Kaymakamı olurken, Pınarbaşı Kaymakamı Mesut Polat, Adıyaman Gerger Kaymakamı oldu.
Kayseri Valiliği Hukuk Müşaviri Adnan Tezcan Isparta Vali Yardımcısı olurken, Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Kayseri Vali Yardımcısı iken 23 Ağustos 2023 tarihinde Mersin Vali Yardımcılığına atanan Şemseddin Erkaya'nın atanmasına dair hüküm iptal edildi.
DİKKAT ÇEKEN DİĞER İSİMLER
Ankara Vali Yardımcısı Neslihan Kısa Duman, Erzincan Tercan Kaymakamı olarak atandı.
Ankara Şereflikoçhisar kaymakamı Zafer Engin, Göç İdaresi Başkanlığı Daire Başkanı olarak atandı.
İstanbul Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan Bursa Gemlik Kaymakamı olarak atandı.
İstanbul Eyüpsultan Kaymakamı İhsan kara Antalya Muratpaşa Kaymakamı olarak atandı.
İstanbul Avcılar Kaymakamı Kemal İnan Kocaeli Karamürsel Kaymakamı olarak atandı.
Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Kaymakamı Fatih Çelikkaya, Strateji Geliştirme Başkanlığı Daire Başkanı görevine getirildi.
Şırnak Cizre Kaymakamı Nazlı Demir, İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı olarak atandı.
KAYMAKAM KARARNAMESİ 2024
Kaymakam kararnamesi, Türkiye'de İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak yürürlüğe giren bir atama ve yer değiştirme belgesidir. Bu kararname, ülke genelindeki kaymakamların görev yerlerinin belirlenmesi, atanmaları veya başka bir yere tayin edilmeleri süreçlerini düzenler. Kaymakam kararnamesi, genellikle belli dönemlerde yayımlanır ve kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla yapılan idari bir düzenlemedir.