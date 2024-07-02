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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Kaymakamlar Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile 302 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi. Buna göre Kayseri'nin Melikgazi ilçesinin kaymakamı Bülent Karacan, İstanbul Beylikdüzü Kaymakamı olarak atandı. Karacan'ın yerine Aydın'ın Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy getirildi. Şırnak Cizre Kaymakamı Nazlı Demir, İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı olarak atandı. Peki atanan kaymakamlar isim listesi belli oldu mu, atanan valilerin isimleri neler, hangi vali nereye atandı? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

00:58 - 2/07/2024 Salı
Güncelleme: 03:31 - 2/07/2024 Salı
Yeni Şafak
Alınan kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Alınan kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre,
10'u İçişleri Bakanlığı Merkez Teşkilatında, 292'si ise Vali Yardımcısı ve Kaymakam olarak Taşra Teşkilatında olmak üzere 302 Mülki İdare Amirinin görev yeri değiştirildi.

Söz konusu karar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince alındı.

KAYSERİ'DE DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

Son günlerde kentte yaşanan göçmen gerilimiyle gündeme gelen Kayseri’nin Melikgazi ilçesinin kaymakamı Bülent Karacan, İstanbul Beylikdüzü Kaymakamı olarak atandı. Karacan’ın yerine ise Aydın’ın Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy getirildi.

Yeşilhisar Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş, Siirt Şirvan Kaymakamı olurken, Pınarbaşı Kaymakamı Mesut Polat, Adıyaman Gerger Kaymakamı oldu.

Kayseri Valiliği Hukuk Müşaviri Adnan Tezcan Isparta Vali Yardımcısı olurken, Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Kayseri Vali Yardımcısı iken 23 Ağustos 2023 tarihinde Mersin Vali Yardımcılığına atanan Şemseddin Erkaya'nın atanmasına dair hüküm iptal edildi.

DİKKAT ÇEKEN DİĞER İSİMLER

Ankara Vali Yardımcısı Neslihan Kısa Duman, Erzincan Tercan Kaymakamı olarak atandı.

Ankara Şereflikoçhisar kaymakamı Zafer Engin, Göç İdaresi Başkanlığı Daire Başkanı olarak atandı.

İstanbul Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan Bursa Gemlik Kaymakamı olarak atandı.

İstanbul Eyüpsultan Kaymakamı İhsan kara Antalya Muratpaşa Kaymakamı olarak atandı.

İstanbul Avcılar Kaymakamı Kemal İnan Kocaeli Karamürsel Kaymakamı olarak atandı.

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Kaymakamı Fatih Çelikkaya, Strateji Geliştirme Başkanlığı Daire Başkanı görevine getirildi.

Şırnak Cizre Kaymakamı Nazlı Demir, İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı olarak atandı.

KAYMAKAM KARARNAMESİ 2024

Kaymakam kararnamesi, Türkiye'de İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak yürürlüğe giren bir atama ve yer değiştirme belgesidir. Bu kararname, ülke genelindeki kaymakamların görev yerlerinin belirlenmesi, atanmaları veya başka bir yere tayin edilmeleri süreçlerini düzenler. Kaymakam kararnamesi, genellikle belli dönemlerde yayımlanır ve kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla yapılan idari bir düzenlemedir.

2 Temmuz 2024 tarihli Resmi Gazete'de çok sayıda kaymakam ve valinin görev yerleri değişti. Bu kaymakam ve valilerin de isimleri belli oldu. İşte tüm isim listesi...




#Resmi Gazete
#Kaymakam
#Kararname
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