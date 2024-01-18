20 ilde dev operasyon: Bakan Yerlikaya duyurdu zehir tacirlerine büyük darbe

"İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen, 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen ve devam eden Narkogüç-44 operasyonunda gençlerimizi zehirleyecek biçimde satışa hazır hale getirilmiş muhtelif miktarda skunk, metamfetamin, uyuşturucu hap ve kenevir, 2 ruhsatsız tabanca, 2 hassas terazi, çok miktarda döviz ve Türk lirasına el konuldu."