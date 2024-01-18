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20 ilde dev operasyon: Bakan Yerlikaya duyurdu zehir tacirlerine büyük darbe

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; 20 ilde düzenlenen 'NARKOGÜÇ-44' operasyonlarında; 741 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini, 163 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını duyurdu.

13:57 - 18/01/2024 Perşembe
Güncelleme: 17:57 - 18/01/2024 Perşembe
DHA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonun detaylarını paylaştı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonun detaylarını paylaştı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına yönelik gerçekleştirilen ve devam eden Narkogüç-44 operasyonu kapsamında 52 sokak satıcısının yakalandığını anımsattı.


Bunlardan 50'sinin tutuklandığını, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildiğini ifade eden Yerlikaya, açıklamasında şunları kaydetti:

  • "İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen, 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen ve devam eden Narkogüç-44 operasyonunda gençlerimizi zehirleyecek biçimde satışa hazır hale getirilmiş muhtelif miktarda skunk, metamfetamin, uyuşturucu hap ve kenevir, 2 ruhsatsız tabanca, 2 hassas terazi, çok miktarda döviz ve Türk lirasına el konuldu."



#Ali Yerlikaya
#İçişleri Bakanı
#operasyon
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