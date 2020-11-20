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Gündem 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, hangi saatlerde?
İSTANBUL

20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, hangi saatlerde?

20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, hangi saatlerde?

Yeni koronavirüs kısıtlamaları ile daha önce 65 yaş üstü için geçerli olan sokağa çıkma kısıtlaması 20 yaş altı gençler ve çocuklar için de yeniden gündeme geldi. getirildi. Peki, 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, hangi saatlerde?

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Sokağa çıkma kısıtlaması bugün başlıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altı için sokağa çıkma saatleri merak ediliyor. 20 yaş altı sokağa çıkma yasağının gelip gelmediği için ayrıca araştırılıyor.

Daha önce 65 yaş üstü için geçerli olan sokağa çıkma kısıtlaması 20 yaş altı gençler ve çocuklar için de yeniden gündeme geldi.

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Peki, 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, hangi saatlerde

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede, 20 yaş altı sokağa sıkma yasağı ile ilgili, "Tüm illerimizde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç),bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10.00­- 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

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