200 sayfalık kitapla vatandaşa hesap verdi

2018 genel seçimleri öncesinde milletvekili olması durumunda evini ve ailesini Ankara’ya götürmeyeceği ve genel kurul çalışmaları dışında kalan tüm zamanını Van’da geçireceği sözünü veren AK Parti Milletvekili Abdulahat Arvas 5 yılda Van’ı karış karış gezdi. Haftanın 3 günü Ankara’da Genel Kurul çalışmalarına katılan Arvas diğer tüm günlerde Van’ı ilçe ilçe köy köy ziyaret eden Arvas, 5 yılda Van’a yapılan hizmetleri, yatırımları ve yaptığı çalışmaları anlatan belgesel film ve 200 sayfalık kitap hazırlayarak vatandaşlara hesap verdi.





Van yeniden inşa edildi





AK Parti döneminde Van’ın adeta yeniden inşa edildiğini, sağlıktan ulaşıma, alt yapıdan sanayiye, tarımdan eğitime kadar her alanda milyarlarca lira değerinde yatırım kazandırıldığını dile getiren Abdulahat Arvas “ Hayatım boyu bir tek hayalim vardı. Dünya’nın en güzel şehirlerinde yaşamak istemedim, Van’ı dünyanın en güzel şehri yapmayı hayal ettim. Van’a hakettiği değeri göstermek istedim. 5 yıl boyunca Van’a bir yandan yeni yatırımlar, yeni hizmetler, Van için çok önemli olan kurumları kazandırırken diğer yandan da Van’ın doğal ve kültürel zenginliğini tüm dünyaya tanıtmak için çalıştık. Tarımsan sanayiye, ticaretten sağlığa, sağlıktan toplumsal barışa kadar attığımız tüm adımlarla Van’ımıza, hemşerilerimize hizmet ettik” diye konuştu.





İstikrar, huzur ve güven ile yatırım da arttı





14 mayıs seçimleri ile ilgili de değerlendirmeler de bulunan Abdulahat Arvas “Her seçimin kendisine ve bölgesine özgü ayrı bir önemi vardır. Türkiye’nin ikinci yüz yılı olması bakımından Sayın Cumhurbaşkanımız ve bizler açısından da bu seçimin ayrı bir anlam ve önemi vardır. Bölgemiz ve özellikle Van ilimiz açısından bu seçim hayatidir. Çünkü Van bugünlere ağır bedeller ödeyerek geldi. Huzur ve güven ortamının tesis edilmesi Türkiye’nin tüm enerjisini aldı. İstikrarın sürdüğü son yıllarda Van’ın yatırım ortamı hızla iyileşti. Üretim ve kalkınma dönemi başladı. İlimiz ve ilçelerimizde birçok Organize Sanayi Bölgesi, Küçük sanayi Sitesi ve fabrikalar açıldı. İstihdam olanakları arttı. Hemşerilerimizin hayat kalitesi yükseldi, bu nedenle hayatidir tabirini kullandım. CHP’nin ülke idaresinde, HDP’nin de yerel yönetimlerde söz sahibi olduğu dönemlerde millet bunlardan çok çekti” dedi.





Onlara fırsat vermeyin





Arvas sözlerini şöyle sürdürdü; “İdeoloji ve kimlik siyaseti ile milli ve manevi değerlerimiz örselendi. Birlik ve beraberliğimize kast edildi. Daha birkaç yıl önce şehirlerimizin huzurunu bozanlar, esnafın canına ve malına musallat olanlar, şantiyeleri basıp, iş makinalarını yakanlar şimdi meydanlarda seçmenden oy istiyor. Bugün dillerine barışı pelesenk edenler, dün çözüm sürecini zehirleyenlerdir. İki yüzlü bir siyaset anlayışı ile algı yönetenler bu zamana kadar memlekete herhangi bir katma değer sağlayamamıştır. Millet İttifakı bileşenleri ile destekçilerinin uzak ve yakın geçmişte neler yaptıklarını yaşamış bir toplum olarak, bunların tatlı dillerine ve yalan vaatlerine kanmamalıyız. Milli ve manevi değerlerimize, birliğimize, huzurumuza ve bir arada yaşama kültürümüze kast edenlere fırsat vermemeliyiz.”



