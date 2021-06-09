2009’da yap-işlet-devret modelini savunan Kılıçdaroğlu bugün yatırım yapan uluslararası firmaları tehdit ediyor 12 yıl önce yaptığı bir konuşmada yap-işlet-devret modelinin faydalarını anlatıp savunan, İstanbul'daki metro projelerini bu yöntemle çok daha kolay yapabileceğini öne süren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün bu modelle yapılan projelere karşı çıkıyor ve durduracağını söylüyor. Son olarak Kanal İstanbul Projesi’ni hedef alan Kılıçdaroğlu, projeye yatırım yapacak uluslararası firmaları tehdit etti.

Haber Merkezi 09 Haziran 2021, 16:25 Son Güncelleme: 09 Haziran 2021, 16:44 Yeni Şafak