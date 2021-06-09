Gündem 2009da yap-işlet-devret modelini savunan Kılıçdaroğlu bugün yatırım yapan uluslararası firmaları tehdit ediyor
POLİTİKA

2009’da yap-işlet-devret modelini savunan Kılıçdaroğlu bugün yatırım yapan uluslararası firmaları tehdit ediyor

12 yıl önce yaptığı bir konuşmada yap-işlet-devret modelinin faydalarını anlatıp savunan, İstanbul'daki metro projelerini bu yöntemle çok daha kolay yapabileceğini öne süren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün bu modelle yapılan projelere karşı çıkıyor ve durduracağını söylüyor. Son olarak Kanal İstanbul Projesi’ni hedef alan Kılıçdaroğlu, projeye yatırım yapacak uluslararası firmaları tehdit etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
2009’da yap-işlet-devret modelini savunan Kılıçdaroğlu bugün yatırım yapan uluslararası firmaları tehdit ediyor
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin bugünkü grup toplantısında Kanal İstanbul Projesi'ni iktidara geldiklerinde durduracaklarını söylemişti.

Yatırımcılara tehdit: Size bir kuruş vermem

Kılıçdaroğlu, "Kanal İstanbul Projesi'nde bulunan şirketlerin paralarını asla ödemeyeceğiz. Türkiye’de yatırım yapmalarının önünü keseceğiz. Yurt dışından yap işlet devlet modeli ile yapacağız diyorlar. Birisi gelir kanal yaparsa CHP iktidar olduğunda size bir kuruş para vermem" ifadelerini kullanmıştı.

Yıllar önce yap-işlet-devret modelini savunuyordu

Projeye yatırım yapacak firmaları tehdit eden Kılıçdaroğlu, yıllar önce katıldığı bir yayında yap-işlet-devret modelini savunup faydalarını anlatmış hatta İstanbul'un metro sorunu olduğunu belirterek bu modelle kolaylıkla "sorunun" üstesinden gelebileceğini ifade etmişti.

2009’da yap-işlet-devret modelini savunan Kılıçdaroğlu bugün yatırım yapan uluslararası firmaları tehdit ediyor
OYNAT 01:58
2009’da yap-işlet-devret modelini savunan Kılıçdaroğlu bugün yatırım yapan uluslararası firmaları tehdit ediyor
12 yıl önce yaptığı bir konuşmada yap-işlet-devret modelinin faydalarını anlatıp savunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün bu modelle yapılan projelere karşı çıkıyor ve durduracağını açıklıyor. Son olarak Kanal İstanbul Projesi'ni hedef alan Kılıçdaroğlu, projeye yatırım yapacak uluslararası firmaları tehdit etti.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun çelişkilerle dolu ifadeleri izleyenleri şaşırtıyor
OYNAT 02:51
Kemal Kılıçdaroğlu’nun çelişkilerle dolu ifadeleri izleyenleri şaşırtıyor
'Üreticinin elindeki malların alınıp dağıtılmasına karşı mı çıktık' diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çiftçiden ürünlerin satın alınması sonrası “Şu mantığa bakın” diyerek kendisiyle çelişmesi, akıllara geçmişteki söylemlerini getirdi.

Kılıçdaroğlu, daha önce terörle mücadeleden S-400 alımına, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığından şehir hastanelerine kadar yaptığı birçok açıklamada, birbirinin zıttı söylemlerde bulundu.

'Üreticinin elindeki malların alınıp dağıtılmasına karşı mı çıktık' diyen Kılıçdaroğlu çark etti
OYNAT 00:26
'Üreticinin elindeki malların alınıp dağıtılmasına karşı mı çıktık' diyen Kılıçdaroğlu çark etti
Şubat ayında partisinin grup toplantısında “Üreticinin elinde kalan ürünlerini para verip dağıttın da biz karşı mı çıktık” açıklamasında bulunan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla çiftçiden alınan patates ve soğanların ücretsiz olarak dağıtılması üzerine “Vatandaşa patates soğan dağıtılıyor. Şu mantığa bakın” diyerek eleştiride bulundu.
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