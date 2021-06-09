2009’da yap-işlet-devret modelini savunan Kılıçdaroğlu bugün yatırım yapan uluslararası firmaları tehdit ediyor
12 yıl önce yaptığı bir konuşmada yap-işlet-devret modelinin faydalarını anlatıp savunan, İstanbul'daki metro projelerini bu yöntemle çok daha kolay yapabileceğini öne süren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün bu modelle yapılan projelere karşı çıkıyor ve durduracağını söylüyor. Son olarak Kanal İstanbul Projesi’ni hedef alan Kılıçdaroğlu, projeye yatırım yapacak uluslararası firmaları tehdit etti.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin bugünkü grup toplantısında Kanal İstanbul Projesi'ni iktidara geldiklerinde durduracaklarını söylemişti.
Yatırımcılara tehdit: Size bir kuruş vermem
Kılıçdaroğlu, "Kanal İstanbul Projesi'nde bulunan şirketlerin paralarını asla ödemeyeceğiz. Türkiye’de yatırım yapmalarının önünü keseceğiz. Yurt dışından yap işlet devlet modeli ile yapacağız diyorlar. Birisi gelir kanal yaparsa CHP iktidar olduğunda size bir kuruş para vermem" ifadelerini kullanmıştı.
Yıllar önce yap-işlet-devret modelini savunuyordu
Projeye yatırım yapacak firmaları tehdit eden Kılıçdaroğlu, yıllar önce katıldığı bir yayında yap-işlet-devret modelini savunup faydalarını anlatmış hatta İstanbul'un metro sorunu olduğunu belirterek bu modelle kolaylıkla "sorunun" üstesinden gelebileceğini ifade etmişti.