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2020 YKS tercih işlemleri başladı​! ÖSYM YKS tercihleri nasıl yapılır?

2020 YKS tercih işlemleri başladı

Üniversite okumak için YKS'ye giren adayların merakla beklediği gün geldi. 2020-YKS tercih işlemlerinin ne zaman başlayacağı merak ediliyordu. ÖSYM, YKS tercihlerinin bugün başladığını ve 14 Ağustos'a kadar da ÖSYM'nin sitesinden yapılacağını duyuruldu. Peki 2020 YKS tercih işlemleri nasıl yapılır?

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı son dakika açıklamasında, 2020 YKS tercih işlemleri başladığını duyurdu.

  • Adaylar YKS tercihlerini 14 Ağustos saat 23.59'a kadar yapabilecekler.

2020 YKS tercihleri nasıl yapılır?

Adaylar, 2020-YKS tercih işlemlerini, 14 Ağustos 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecek. Adaylar, ÖSYM’nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaklar. Tercih işleminin, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılması gerekiyor.

2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu

Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020'de, elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020'de yapılacak.

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  • ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci olan öğrencilere ilişkin paylaşımda bulundu.
  • Buna göre, YKS'nin Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumunda Ankara, Antalya, Aydın, Çorum, Nevşehir'den 5 aday birinciliği paylaştı.
  • YKS'nin Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumunda birincilik sözelde İzmir, eşit ağırlıkta Osmaniye, sayısalda İstanbul, İzmir ve Malatya illerinden oldu.
  • YKS'nin Yabancı Dil Testinin (YDT) oturumunda 4 aday İstanbul'dan, bir aday da Niğde'den birinciliği paylaştı.

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