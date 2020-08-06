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Gündem ÖSYM güncel YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu yayımladı
EĞİTİM

2020 YKS tercih kılavuzu! YÖK Atlas tercih robotu ile tercihler nasıl yapılır?

ÖSYM güncel YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu yayımladı

Üniversite adaylarını merakla beklediği YKS sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. YKS sonuçlarını öğrenen öğrencilerin beklediği bir haber daha geldi. 2020 YKS tercihleri bugün başladı. YKS tercihlerini adayları 14 Ağustos'a kadar yapabilecek. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nun yayınlandığını duyurmuştu. Haberimizde Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ve YÖK Atlas tercih robotuna ulaşabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Üniversite adaylarını merakla beklediği YKS sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Bugün de YKS tercihleri başladı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, yaptığı son dakika açıklamasında Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nun yayınlandığını duyurmuştu.

ÖSYM, 21 Temmuz'da 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu, adaylara ön bilgi vermek amacıyla internet sitesinde yayımlamıştı. Güncel kılavuza ise "osym.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.

2020 YKS tercih işlemleri başladı
GÜNDEM
2020 YKS tercih işlemleri başladı

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YKS tercih işlemleri ne zaman nasıl yapılır?

Buna göre, 2020-YKS tercih işlemleri, bugün başladı. Adaylar tercihlerini, 6-14 Ağustos'ta, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak yapacak. Tercih işlemleri, 14 Ağustos saat 23.59'da sona erecek.

YKS sonuçları açıklandı
GÜNDEM
YKS sonuçları açıklandı

Adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları gerekiyor. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.

Adayların kendilerine özel kişisel bilgi niteliğindeki T.C. kimlik numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifrelerini özenle korumaları ve hiç kimseyle paylaşmamaları gerekiyor. T.C kimlik numarası ve ÖSYM aday işlemleri şifresinin başkalarıyla paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerden aday sorumlu olacak.

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