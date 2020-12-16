2021 YKS ne zaman? ÖSYM Başkanı'ndan YKS açıklaması

Üniversite giriş sınavı yani YKS 2021 ne zaman? Bilindiği üzere koronavirüsü tedbirleri endeniyle bazı sınavlar iptal edildi. Peki, YKS ertelendi mi? TYT, AYT ve YDT'den oluşan YKS ne zaman yapılacak? Sorular merakla cevabını ararken ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'den önemli açıklama geldi. İşte, YKS tarihi ile ilgili merak edilen detaylar ve ÖSYM Başkanı'ndan yapılan önemli açıklama...

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YKS 2021 NE ZAMAN?

Hemen belirtelim ki YKS 2021 başvuru ve sınav tarihleri henüz bilinmiyor. Geçtiğimiz yıl ki tecrübeler göz önüne alındığında ise sınavın Haziran ayında yapılacağı tahmin ediliyor.

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ÖSYM BAŞKANI'NDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA!

Halis Aygün, 2 milyon 424 bin 718 aday ile ülkede en fazla sayıda adayın katıldığı sınav olan 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavının (2020-YKS),Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Kovid-19 Bilimsel Danışma Kurulu tarafından hazırlanan "Kovid-19 kapsamında Ulusal Sınavlarda Alınması Gereken Önlemler" başlıklı rehber doğrultusunda, 188 sınav merkezinde sorunsuz bir şekilde başarıyla gerçekleştirildiğini kaydetti.

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2020-YKS'nin yapıldığı hafta sonu 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulandığını hatırlatan Aygün, böylelikle adayların rahat ve güvenli bir şekilde sınava girdiklerini vurguladı.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle atandıkları sınav merkezinin bulunduğu ilden farklı bir ilde ikamet etmek zorunda kalan ve bu nedenle sınav merkezi değişikliği yapmak isteyen adayların taleplerini de dikkate alan bir çalışma yürüttüklerine işaret eden Aygün, "Bu kapsamda YKS'ye başvuru yapan 29 bin 603 adayımızın sınav yerleri, talepleri doğrultusunda değiştirildi. Aynı durumdaki 6 bin 250 MSÜ adayının da sınav merkezi değişiklik talepleri yerine getirildi" diye konuştu.

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