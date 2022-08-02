'2022 KPSS soruları çalındı mı' iddialarıyla ilgili Erdoğan'dan inceleme talimatı

Geçtiğimiz pazar günü gerçekleşen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumu ile ilgili sosyal medyada çok dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, 2022 KPSS'de çıkan soruların bazılarının, Yediiklim Yayınevi'nin daha önceki deneme sınavlarında sorduğu, videolu anlatımlarında yayınladığı soruların şıklarına kadar aynısı olduğunu ileri sürdü. İddialar sonrası ÖSYM'den açıklama geldi. Yapılan resmi açıklamada, incelemeler sonucu iddiaların asılsız olduğu ifade edildi.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili Devlet Denetleme Kuruluna inceleme talimatı vermiştir. İnceleme en kısa sürede neticelenecek ve kamuoyu ile paylaşılacaktır. Saygıyla duyurulur."

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ERDOĞAN: TEK BİR EVLADIMIZIN DAHİ MAĞDUR OLMASINA ASLA MÜSAADE ETMEYİZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; Devlet Denetleme Kurulumuzun 2022 KPSS ile ilgili yapacağı inceleme sonucunda elde edilen veriler titizlikle değerlendirilecek, gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır. Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz.

Devlet Denetleme Kurulumuzun 2022 KPSS ile ilgili yapacağı inceleme sonucunda elde edilen veriler titizlikle değerlendirilecek, gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır.



Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz. https://t.co/zZDLbzcJHY — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 2, 2022

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DDK'DAN AÇIKLAMA

Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı da konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan ’ın talimatıyla KPSS ile ilgili iddialar konusunda Devlet Denetleme Kurulu tarafından çalışmalara başlanmıştır."

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