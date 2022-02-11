YKS başvuruları başlıyor: Adaylar dikkat son tarih 7 Mart

YKS başvuruları için ÖSYM üzerinden başvuru ekranı erişime açılıyor. Haziran'da düzenlenecek olan ve TYT, AYT, YDT oturumlarından oluşan üniversite giriş sınavına ilişkin bilgiler ÖSYM sınav takviminde duyurulmuştu. 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı hakkında 2022 YKS başvurusu nasıl yapılır, ne zaman başlıyor, kayıt ücreti ne kadar ve kaç TL bilinmezleri başvuru kılavuzu ışığında yanıt buluyor. İşte YKS başvuru ekranı, tarihleri ve kılavuzu!

YKS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR, KAYIT ÜCRETİ KAÇ TL?

Yükseköğretim kurumlarında eğitim görmek isteyenlerin katıldığı YKS başvuruları başlıyor. Sınava katılmak isteyen adayların öncelikle sınava ÖSYM üzerinden başvuruda bulunması ve başvuru ücretleri ödeme işlemlerini tamamlaması gerekiyor. İşte YKS başvurusu hakkında merak edilenlerin yanıtı ve sınav kılavuzu…

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YKS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS başvuru tarihleri açıklandı. YKS başvuruları 11 Şubat tarihinde başlayacak ve 7 Mart tarihinde bitecek. YKS geç başvuruları ise 16-17 Mart tarihlerinde alınacak.

ÖSYM YKS 2022 BAŞVURU SAYFASI İÇİN TIKLAYIN.

YKS BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

YKS sınav başvuruları için ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan bireyler, https://ais.osym.gov.tr adresinden başvurularını gerçekleştirecekler. Ancak fotoğrafı bulunmayan adaylar ise başvuru merkezlerine gidecekler.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ AÇIKLANDI MI?

YKS başvuru kılavuzu yayımlandığında başvuru ücretinin belli olması bekleniyor. YKS başvuru ücreti açıklanınca haberimizde yer alacak.

YKS 2022 NE ZAMAN YAPILACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT, AYT, YDT olmak üzere üç ayrı oturumda gerçekleştiriliyor.

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT)

SINAV TARİHİ: 18.06.2022

BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT)

SINAV TARİHİ: 19.06.2022

BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT)

SINAV TARİHİ: 19.06.2022

BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022