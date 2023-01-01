2022'de 22 milyon kimlik ehliyet ve pasaport başvurusu yapıldı

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda nüfus hizmetlerine ilişkin 2022 yılı verileri paylaşıldı.
2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣ yılında neler yaptık❓
Bugüne kadar;
8️⃣2️⃣ milyon T.C. Kimlik Kartı
2️⃣0️⃣ milyon Sürücü Belgesi
1️⃣1️⃣ milyon Pasaport başvurusu aldık.
2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣ yılında ise ⬇️@TC_icisleri #HayatınızınHerAnında pic.twitter.com/LK6hXzrNPN
2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣ yılında neler yaptık❓
Buna göre, geçen yıl 12 milyon 117 bin 354 Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, 5 milyon 588 bin 440 yeni tip sürücü belgesi ve 4 milyon 588 bin 440 pasaport başvurusu yapıldı.
Bugüne kadar 82 milyon kimlik kartı, 20 milyon sürücü belgesi ve 11 milyon pasaport başvurusu alındı.