Gündem 2022de 22 milyon kimlik ehliyet ve pasaport başvurusu yapıldı
İSTANBUL

2022'de 22 milyon kimlik ehliyet ve pasaport başvurusu yapıldı

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 2022 yılında 22 milyon 294 bin 234 kimlik kartı, ehliyet ve pasaport başvurusunun alındığını sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla duyurdu.

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Haber Merkezi AA
2022de 22 milyon kimlik ehliyet ve pasaport başvurusu yapıldı
Foto: Arşiv

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda nüfus hizmetlerine ilişkin 2022 yılı verileri paylaşıldı.

Buna göre, geçen yıl 12 milyon 117 bin 354 Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, 5 milyon 588 bin 440 yeni tip sürücü belgesi ve 4 milyon 588 bin 440 pasaport başvurusu yapıldı.

Bugüne kadar 82 milyon kimlik kartı, 20 milyon sürücü belgesi ve 11 milyon pasaport başvurusu alındı.

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