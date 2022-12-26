2022'de diplomasinin nabzı Türkiye'de attı

24 Şubat tarihinde Rusya ve Ukrayna arasında başlayan savaş sonrası, Türkiye diplomaside yoğun bir çalışma performansı sergiliyor.

Türkiye'nin Batı'dan bağımsız olarak Rusya ile Ukrayna arasında yürüttüğü diplomasi trafiği dünyada da konuşulmaya devam ediyor.

Savaş sonrası dünya genelinde başlayan tahıl krizinin çözülmesinde büyük rol oynayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görüşmeler neticesinde Rusya ve Ukrayna arasında esir takası yapılmasını da sağladı.

Türkiye, yürüttüğü diplomatik faaliyetlerle birlikte savaşın şiddetini azaltmaya yönelik birçok çalışmalarda bulunarak, büyük takdir topladı.

Türkiye'de 2022'de düzenlenen uluslararası etkinlikler, burada ağırlanan hükümet ve devlet başkanları ve Türkiye'nin arabuluculuk yaptığı görüşmeleri derledi.

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ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Rusya-Ukrayna savaşını görüşmek amacıyla 5 Mart'ta Türkiye'ye gelerek, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile Türkiye-ABD ikili ilişkileri ve Ukrayna’daki gelişmeler başta olmak üzere, bölgesel konuları ele aldı.

Ankara'ya 9 Mart'ta iki günlük ziyaret gerçekleştiren İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldi. İki Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarında, ilişkileri daha da geliştirme sözü ön planda yer aldı.

Rus ve Ukrayna Dışişleri Bakanları savaş sonrası ilk kez Antalya'da buluştu

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın durması ve kalıcı barış için çaba sarf eden Türkiye, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'yı ilk kez 10 Mart'ta ADF marjında, Antalya'daki Türkiye-Rusya-Ukrayna üçlü dışişleri bakanları toplantısında bir araya getirdi.

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Yerli ve yabancı yaklaşık 400 gazetecinin de takip ettiği toplantıda Türkiye, insani koridorların açık tutulması gerekliliğini vurguladı.

Aynı gün Antalya'da arabuluculuğa dair farkındalığı artırmak için 8. İstanbul Arabuluculuk Konferansı gerçekleştirildi. Filistin ve Kuveyt Dışişleri Bakanlarının konuşma yaptığı konferansa, Birleşmiş Milletler (BM) ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreterleri ise video konferans yöntemiyle katıldı. Aynı gün gerçekleşen bir diğer önemli görüşme ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında yapıldı. Ankara'da bir araya gelen iki Cumhurbaşkanı, Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum, ikili ilişkiler ve iki ülke işbirliğinin Avrupa enerji güvenliğine katkısını ele aldı.

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Foruma 75 ülkeden 17 devlet başkanı ile 80 bakan katıldı

Bu yıl "Diplomasiyi Yeniden Kurgulamak" temasıyla 11-13 Mart'ta yapılan Antalya Diplomasi Forumu'na ise 3 binden fazla kişi katıldı.

Toplamda 75 ülkeden katılımcının yer aldığı foruma 17 devlet ve hükümet başkanı, 80 bakan, 39 uluslararası örgüt temsilcisi iştirak etti. Forumun açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan 11, Dışişleri Bakanı Mevlütt Çavuşoğlu ise 67 ikili görüşme gerçekleştirdi.

Öte yandan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan da ADF'ye katılarak, Bakan Çavuşoğlu ile görüştü. İki Bakan, Türkiye ile Ermenistan arasında tam normalleşme ve iyi komşuluk ilişkilerinin tesisini amaçlayan sürecin, önkoşul olmaksızın devamına ilişkin yaklaşımlarını tekrarladı. Bununla birlikte, 13 Mart'ta Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la buluşurken, görüşmeden işbirliğini artırma ve pozitif gündeme odaklanma mesajları ön plana çıktı.

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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya ziyareti öncesi 25 Nisan'da Türkiye'ye gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. İletişim Başkanlığınca 25 Mayıs'ta düzenlenen Türkiye-Afrika Medya Zirvesi'ne de 45 Afrika ülkesinden 80 medya mensubu, diplomat, akademisyen, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katıldı.

Türkiye'nin çabalarıyla Tahıl Koridoru Anlaşması ve esir takası yapıldı

Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasında ateşkesin sağlanması ve savaşın sona ermesi için gösterdiği çabaların yanı sıra Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın imzalanmasında da önemli rol oynadı.

Ukrayna'daki savaşın başlamasıyla ortaya çıkan küresel gıda krizinin çözümü için 22 Temmuz'da İstanbul'da Türkiye'nin koordinasyonunda ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde Ukrayna, Rusya, Türkiye ve BM arasında Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imzalandı. Çok sayıda ülke Türkiye ve BM'yi tebrik ve takdir ederken, tahıl anlaşması dünya basının en önemli gündemlerinden biri haline geldi.

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Anlaşma, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yürüttüğü yoğun diplomasi sayesinde 120 günlük sürenin dolmasının ardından 17 Kasım'da yeniden uzatıldı. Söz konusu anlaşma sayesinde 14 milyon tondan fazla tahıl dünya piyasalarına ulaştırıldı. Bunun yanı sıra Türkiye, Ukrayna ile Rusya arasında önemli bir savaş esir takası için de arabuluculuk yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimleriyle eylül ayında Rusya ile Ukrayna arasında savaş esiri takası gerçekleştirildi.

Büyükelçiler Konferansı

Ankara'da "2023 ve Ötesinde Akil ve Müşfik Türk Diplomasisi" temasıyla 6-12 Ağustos'ta düzenlenen 13. Büyükelçiler Konferansına AGİT Genel Sekreteri Helga Maria Schmid, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Guatemala Dışişleri Bakanı Mario Adolfo Bucaro Flores katıldı.

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17 Ekim'de İstanbul'da Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı düzenlendi. TDT’nin gündeminde bulunan öncelikli konuların yanı sıra 11 Kasım'da Semerkant’ta düzenlenen TDT Zirvesi’nin hazırlıkları ele alındı. Toplantıya, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan ile gözlemci ülkelerden Macaristan ve Türkmenistan'dan dışişleri bakanları ve diğer üst düzey temsilciler katıldı.

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NATO Genel Sekreteri'nden "Tahıl Koridoru" teşekkürü

Öte yandan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 3-5 Kasım'da Türkiye'yi ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Akar ile görüşen Stoltenberg, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Tahıl Koridoru'nun yeniden işlerlik kazanması için yaptıklarından dolayı teşekkür etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky TRT World Forum'a katıldı

"Geleceği Şekillendirmek: Belirsizlikler, Gerçekler ve Fırsatlar" temasıyla 9-10 Aralık’ta İstanbul’da "TRT World Forum 2022" düzenlendi.

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İki gün boyunca küresel sorunların masaya yatırıldığı foruma, 40 ülkeden 100’e yakın üst düzey konuşmacı katıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky de TRT World Forum’a canlı video bağlantısı ile katılarak, Ukrayna ile Rusya arasındaki esir takasındaki yardımlarından dolayı Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettar olduklarını söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus da "Dünyayı Besleyebilmek: Kriz Zamanlarında Küresel Gıda Güvenliğini Sağlamak" paneline video mesajla katıldı.

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