Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "Soru yazma kabiliyetimizi ve soru çeşitliliğini artırmak istiyoruz. Sınavda kullanılacak soru sayısının en az 10 katına ulaşmayı hedefliyoruz. YKS soru havuzumuzu, üniversitelerden gelen mevcut öğretim üyelerimizin yanında Milli Eğitim Bakanlığından gelen öğretmenlerimizle de beraber zenginleştireceğiz. Dolayısıyla öğrencilerimizin çalışmalarına, müfredatlarına ve kazanımlarına uygun YKS süreçlerini hazırlamaya devam edeceğiz" dedi.