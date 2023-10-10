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2023 DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM, iki yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarında devam ettirmek isteyenler için düzenlenen 2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) ek yerleştirme sonuçlarını açıkladı.

Halil Akkoç
10:43 . 10/10/2023 Salı
Yeni Şafak
DGS ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin sitesinden erişilebilecek.

DGS ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin sitesinden erişilebilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 29 Eylül-4 Ekim 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan 2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 10 Ekim 2023 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin
adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 13-19 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 13-16 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılabilecek.

Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor.

#ÖSYM
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#Sınav
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