Gündem 2023 manifestosunun açıklanacağı kongre öncesi Kandemir açıkladı Genel başkanvekili sayısı artacak
POLİTİKA

2023 manifestosunun açıklanacağı kongre öncesi Kandemir açıkladı: Genel başkanvekili sayısı artacak

2023 manifestosunun açıklanacağı kongre öncesi Kandemir açıkladı: Genel başkanvekili sayısı artacak

AK Parti'nin 7'nci Olağan Kongresi bugün Ankara'da gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 manifestosunu açıklayacağı kongre öncesi AK Parti Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, farklı partilerden isimlerin kongreye katılacağını söyledi. Kandemir, ayrıca genel başkanvekili sayısının da artacağını ifade etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
2023 manifestosunun açıklanacağı kongre öncesi Kandemir açıkladı: Genel başkanvekili sayısı artacak
AK Parti Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir

AK Parti'nin, 7. Olağan Büyük Kongresi bugün saat 10.00'da Ankara Spor Salonu'nda yapılacak. Partiden, büyük kongre için 11 siyasi partiye davetiye gönderildi. Kongrenin sloganı "Türkiye için güven ve istikrar" olarak belirlendi.

Kongre öncesi NTV canlı yayınında konuşan AK Parti Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, farklı siyasi isimlerin kongrede hazır bulunacağını söyledi.

  • ''Yeni yüzler de olacak bir süredir görmediğimiz yüzleri de göreceğiz. Bugüne kadar bu partiyi taşımız isimler de olacak. AK Parti'nin toplumun her kesiminden temsilci olacak. ''

Kandemir, ayrıca genel başkan vekili sayısının artabileceğini ifade etti.

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