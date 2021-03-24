2023 manifestosunun açıklanacağı kongre öncesi Kandemir açıkladı: Genel başkanvekili sayısı artacak

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AK Parti’yi 2023 seçimlerine taşıyacak kadrolarda kimler olacak?

2023’te yapılması planlanan seçim öncesi AK Parti’nin son büyük kongresi bugün gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongrede 2023 seçimlerine yönelik bir manifesto ve yol haritası açıklayacak. Kongrede şekillenecek ve AK Parti’yi 2023 seçimlerine taşıyacak kadroya ilişkin detayları paylaşan Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, siyasi tecrübesi ve yetenekleri güçlü olan isimlerin parti yönetimine alınacağını ve birden fazla şapkaya sahip olan isimlerin sayısının azaltılacağını aktardı.