2023 manifestosunun açıklanacağı kongre öncesi Kandemir açıkladı: Genel başkanvekili sayısı artacak

AK Parti'nin, 7. Olağan Büyük Kongresi bugün saat 10.00'da Ankara Spor Salonu'nda yapılacak. Partiden, büyük kongre için 11 siyasi partiye davetiye gönderildi. Kongrenin sloganı "Türkiye için güven ve istikrar" olarak belirlendi.
Kongre öncesi NTV canlı yayınında konuşan AK Parti Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, farklı siyasi isimlerin kongrede hazır bulunacağını söyledi.
- ''Yeni yüzler de olacak bir süredir görmediğimiz yüzleri de göreceğiz. Bugüne kadar bu partiyi taşımız isimler de olacak. AK Parti'nin toplumun her kesiminden temsilci olacak. ''
Kandemir, ayrıca genel başkan vekili sayısının artabileceğini ifade etti.