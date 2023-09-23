2023-TUS ve STS Tıp Doktorluğu 2'nci dönem sınavları yarın yapılacak

Üniversite ikinci tercih tarihleri son gelişmeler ile takip ediliyor. 2023 YKS ek tercihler için gözler son dakika ÖSYM’den yayınlanacak duyuruya çevrildi. Merkezi yerleştirmelerde herhangi bir üniversiteye kayıt hakkı kazanmayan adaylar ikinci tercihleri beklemeye başladı. Üniversite kayıtları geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Gözler YKS ek tercihlere ve ek tercih kılavuzuna çevrildi. Üniversitelerdeki boş kontenjanlar için ek tercih yapılacak. Peki YKS ek tercihleri ne zaman yapılacak, 2023 üniversite ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?