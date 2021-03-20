Gündem 2023ün manifestosunu Büyük Kongrede açıklayacak
ANKARA

​2023’ün manifestosunu Büyük Kongre’de açıklayacak

2023’ün manifestosunu Büyük Kongre’de açıklayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çarşamba günkü kongrede yapacağı konuşmanın 2023’ün manifestosu olacağını söyledi: Gerek insan haklarıyla ilgili reform paketi, gerekse ekonomi paketini kapsayan çok daha geniş anlamda bir konuşmayı şu anda planlamış durumdayım.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, cuma namazını kıldığı Üsküdar’daki Kerem Aydınlar Camii çıkışında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Biden: Putin katil bedelini ödeyecek
DÜNYA
ABD Başkanı Biden: Putin katil bedelini ödeyecek
  • (BİDEN’IN PUTİN’E KATİL DEMESİ) Doğrusu Sayın Biden’ın Putin ile ilgili bu ifadeleri, bir devlet başkanına yakışmayan bir ifadedir. Bir devlet başkanının kalkıp Rusya gibi bir devlet başkanına böyle bir ifadeyi kullanması gerçekten kabul edilebilir, yenilir, yutulur bir ifade değildir. Bana göre de Sayın Putin gerçekten çok çok akıllıca, çok şık bir cevap vermek suretiyle de gereğini yapmıştır.

Putin'den Biden'a çağrı: Cuma veya pazartesi günü görüşelim
DÜNYA
Putin'den Biden'a çağrı: Cuma veya pazartesi günü görüşelim

Biden'dan Putin'e 'görüşme daveti' yanıtı: Bir noktada görüşürüz
DÜNYA
Biden'dan Putin'e 'görüşme daveti' yanıtı: Bir noktada görüşürüz

REJİME KARŞILIK VERDİK

(SURİYE’DEN KİLİS’E ROKET ATILMASI) Bu son bir hafta, 10 gün içerisindeki gelişmelerin tezahürü. Daha önce bir yanlış daha yapıldı, bu tabii rejim tarafından yapılan uygulamalar ve bunun karşılığında da biz fırtınalarımızla onlara gerekli cevabı verdik. Şimdi Kilis’e yapılan saldırı tabii ki kabul edilebilir bir saldırı değil. Bunun da cevabını yine haddiyle, misliyle verdik, veriyoruz, vereceğiz.

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nin sloganı: Türkiye için güven ve istikrar
GÜNDEM
AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nin sloganı: Türkiye için güven ve istikrar

İDEAL ŞEKLİYLE HAZIRLANDIK

  • (AK PARTİ BÜYÜK KONGRESİ) Kongre için ön hazırlıkları kararlı bir şekilde yaptık. Şu anda sloganlardan, çarşamba günü yapacağım konuşmaya varıncaya kadar her şey en ideal şekliyle hazırlandı. Çarşamba günü yapacağım konuşma adeta 2023’ün bir manifestosu olacak. Türkiye’nin gerek insan haklarıyla ilgili yaptığım reform paketi, gerekse ekonomi paketiyle ilgili bütün bunları kapsayan çok daha geniş anlamda bir konuşmayı şu anda planlamış durumdayım.

Cumhur İttifakı’nda kongre zamanı
GÜNDEM
Cumhur İttifakı’nda kongre zamanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye tebrik
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye tebrik

DAYANIŞMAMIZIN GEREĞİNİ İFADE EDECEĞİZ

İnşallah çarşamba günü bu konuşmamızı ifade ederek aynı zamanda da tabii AK Parti olarak Milliyetçi Hareket Partisiyle bir Cumhur İttifakı olarak 2023’e doğru çıktığımız bu yolda, bu dayanışmamızın gereği nelerdir, neler olacaktır, bunları da en güzel şekilde inşallah ifade edeceğiz. Çok farklı bir dönemde, koronavirüs sürecinde kongreleri gerçekleştirdik.

ÇOK GÜÇLÜ HAZIRLANIYORUZ

  • Bütün belde, ilçe ve il kongrelerimizi bütün bu zor şartlarda hızlı bir şekilde gerçekleştirdik. Şimdi de büyük kongrelerimizi yaparak 2023’e inşallah Cumhur İttifakı olarak çok güçlü bir şekilde hazırlanıyoruz, hazırlanacağız. İnşallah 2023 Türkiye’de yeni bir dönüşüm süreci olacak. Bu yeni dönüşümle birlikte de inşallah 2024 ve ondan sonrasının hazırlıkları devam edecektir.
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