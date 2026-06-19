2027 yılı Hac kayıtlarında son gün: Başvurular e-Devlet'te bugün sona eriyor

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2027 yılı hac organizasyonu için başlatılan ön kayıt ve mevcut kayıt yenileme süreçlerinde sona gelindi. Kutsal topraklara giderek hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar için açıklanan takvime göre, kayıt işlemleri bugün itibarıyla tamamlanıyor.

Başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden yürütülüyor

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan resmi bilgilendirmelere göre, sürece dair tüm adımlar dijital altyapı üzerinden ilerliyor. Vatandaşlar, hem ilk defa yapılacak ön kayıt başvurularını hem de geçmiş yıllardan kalan mevcut kayıtların güncellenmesi işlemlerini doğrudan e-Devlet kapısı üzerinden hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

Bugün sistemin kapanış saatine kadar bu başvuru ekranlarının aktif olarak vatandaşların kullanımına açık kalacağı belirtiliyor.

İlk defa başvuracaklar için ücret detayı

Bu yılki hac kurasına ilk defa dahil olmak isteyen hacı adaylarına yönelik ön kayıt imkanı sunulurken, sürecin maddi boyutuna ilişkin esaslar da kamuoyuyla paylaşıldı. İlk kez kayıt yaptıracak vatandaşların, başvuru işlemlerinin onaylanabilmesi için kişi başı 1.250,00 TL tutarındaki ön kayıt ücretini ilgili kurumlara yatırmaları gerekiyor. Kayıt yenileyecek olan mevcut adayların ise ödeme yapıp yapmayacaklarına dair durumlarını yine e-Devlet sistemi üzerinden kontrol ederek kayıt güncelleme adımlarını tamamlamaları gerekiyor.



