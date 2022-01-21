İstanbul için kritik uyarı: Beklenen kar bu akşam geliyor

Türkiye, soğuk ve kar yağışlı havanın etkisi altına girdi. Birçok bölgede şiddetli kar yağışı görülürken Batı illerinde de kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

Uyarıların art arda geldiği İstanbul'da kar yağışının ne zaman başlayacağı ise merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, orta ve uzun vadeli tahmin haritasını paylaşırken İstanbul'da kar yağışının başlayacağı günü duyurdu.

ÖNCE SAĞANAK, SONRA KAR

Meteoroloji'nin verilerine göre, İstanbul'da kar yağışının öncesinde kuvvetli sağanak yağış etkisini gösterecek. Cuma sabah saatlerinden itibaren kıyılarının yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Yağışların 22 Ocak Cumartesi günü İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde aralıklı ve İstanbul Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da yoğun kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

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Tahminlere göre, 23 Ocak Pazar günü yağışların İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde aralıklı kar, Kocaeli ve Sakarya'da yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların 24 Ocak Pazartesi günü İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde aralıklı kar şeklinde olması öngörülüyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, aşırı soğuk ve kar yağışlı havanın 27 Ocak Perşembe gününe kadar etkili olması bekleniyor.

Aşırı soğuk hava, yoğun kar yağışları ve zirai don için vatandaşların ve yetkililerin, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayınlayacağı güncel hava tahmin ve uyarı raporlarını takip etmeleri önem arz ediyor.

BATI KARADENİZ’DE YOĞUN KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Karadeniz bölgesinin batısını da uyaran MGM, şu açıklamayı yaptı:

* Batı Karadeniz’de beklenen yağışların, 21.01.2022 Cuma akşam saatlerinden itibaren Bolu, Karabük ve Çankırı çevreleri ile Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu’nun iç kesimlerinde kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

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* Bölgenin kıyı kesimlerinde beklenen kuvvetli yağışların da önce yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde başlayacağı, 22.01.2022 Cumartesi sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yer yer yoğun kar şekline dönüşmesi bekleniyor.

* Bölgedeki kuvvetli kar yağışlarının 23.01.2022 Pazar öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgarla birlikte tipi, buzlanma, don olayı, yüksek kesimlerde çığ tehlikesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BİR UYARI DA MARMARA İÇİN

Marmara bölgesinin güneyi ve doğusu ile İç Ege’nin kuzeyinde beklenen kuvvetli kar yağışlarına karşı vatandaşları uyaran MGM, şunları paylaştı:

* Marmara’nın güneyi ve doğusu (Çanakkale’nin doğusu, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya ve Kocaeli) ile Eskişehir ve Kütahya çevrelerinde beklenen yağışların, 21.01.2022 Cuma günü akşam saatlerinden itibaren kuvvetli yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

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* Kuvvetli kar yağışlarının 22.01.2022 Cumartesi öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

* Kuvvetli rüzgarla birlikte tipi, buzlanma, don olayı, yüksek kesimlerde çığ tehlikesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

METEOROLOJİ’NİN GÜNLÜK TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin iç ve batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Karadeniz’in batısı, Eskişehir, Trabzon,Rize, Artvin, Ardahan ve Hakkari çevreleri ile Antalya’nın batı kıyılarının yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının Trakya kesiminde 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde 2 ila 5 derece artacağı tahmin edilirken, rüzgarın genellikle batı ve güneybatı zamanla Marmara’da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Göller Yöresi ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli( 40 – 70 km / sa) olarak esmesi bekleniyor.

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Kuvvetli yağış ve yoğun kar uyarısı: Yağışların, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Aydın çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kuvvetli rüzgar uyarısı: Rüzgarın, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Göller Yöresi ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli( 40 – 70 km / sa) olarak esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Zirai don uyarısı: Tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Ege ve Akdeniz Bölgelerinin kıyılarında ve iç kesimlerinde orta kuvvette, yükseklerinde kuvvetli, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ise orta ve yer yer kuvvetli zirai don olayı beklendiğinden çiftçilerimizin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

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Çığ tehlikesi uyarısı: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

KARADENİZ BÖLGESİ'NE ‘AŞIRI’ SOĞUKLAR GELİYOR

Karadeniz Bölgesi'nin hafta sonundan itibaren ‘aşırı’ soğukların etkisi altına girmesi bekleniyor. Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelecek aşırı soğukların 20-27 Ocak tarihleri arasında etkili olması tahmin ediliyor. Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü-Samsun Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nin (BTUM) son meteorolojik değerlendirmesi şöyle:

* Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın, Cuma akşam saatlerinden itibaren bölgemizin batısından başlayarak etkili olacağı, Pazartesi gününden itibaren ise Karadeniz üzerinden gelecek daha soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği, bunun sonucunda bölgemiz genelinde ‘aşırı soğuk hava koşulları'nın görüleceği tahmin ediliyor.

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*21 Ocak Cuma: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Kastamonu kıyı kesimlerden başlayarak, zamanla Kastamonu, Sinop çevreleri ile Çorum'un batı ilçelerinin yağışlı geçeceği, yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar yağışı şeklinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir

* 22 Ocak Cumartesi: Bölge genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. ağışların kıyı kesimlerde ( Samsun, Sinop, Kastamonu ve Ordu kıyı kesimleri) kuvvetli yağmur (21-50 kg/m2), iç kesimler (Samsun, Sinop ve Ordu iç kesimleri) ile Amasya, Çorum, Kastamonu ve Tokat çevrelerinde kuvvetli (10-20 cm) ve yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) yağışı şeklinde gerçekleşmesi bekleniyor.

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* 23 Ocak Pazar: Bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği, yağışların Samsun'un doğusu ile Amasya, Tokat ve Ordu çevrelerinde yer yer yoğun (20 cm) kar yağışı şeklinde, olması bekleniyor.

* 24 Ocak Pazartesi: Kastamonu'nun iç kesimleri ile Çorum'un kuzey batı kesimleri dışında bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.

* 25 Ocak Salı: Kastamonu, Sinop iç kesimleri ile Çorum'un kuzey kesimleri dışında bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.

Rüzgarın Cuma öğle saatlerinden itibaren iç kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklenmektedir. İlerleyen günlerde kuzey ve kuzey batılı yönlerden hafif yer yer orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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* Hava sıcaklıklarının hafta sonu kıyı kesimlerde 1 ila 4 derece, iç kesimlerde 3 ila 6 derece mevsim normallerinin altında, hafta başından (Pazartesi) itibaren kıyı kesimlerde 4 ila 6 derece, iç kesimlerde 6 ila 12 derece mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin edilmektedir.

* Aşırı soğuk hava, yoğun kar yağışları, çığ tehlikesi ve zirai don için vatandaşlarımızın ve yetkililerin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı güncel hava tahmin ve uyarı raporlarını takip etmeleri önem arz etmektedir. Bölgemiz genelinde görülmesi beklenen kuvvetli yağmur, kar yağışı, buzlanma ve don olayının oluşturabileceği olumsuzluklara karşı (Ani sel, su baskını, buzlanma ve don olayı, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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* Yapılan son değerlendirmelere göre aşırı soğuk ve kar yağışlı havanın 27 Ocak Perşembe gününe kadar etkili olması bekleniyor.

FOTOĞRAF 20 Batı Karadeniz bölgesinde etkili olan kar yağışlarının ardından Bartın’ın yüksek rakımlı bölgelerinde kar kalınlığı yer yer 1,5 metreye ulaştı. Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Isırganlı, Gökpınar ve Şirinler köylerindeki kar manzaraları drone ile havadan görüntülendi. Köylerin; yamaçlarında başlayan çam ormanları, eteklerinden kıvrılarak akıp geçen derelerin yanı sıra tek katlı ahşap evlerin çatılarındaki kar örtüsü tabloları aratmayan eşsiz manzaralar oluşturdu. Bölgede kapalı olan köy yollarının açılması ve enerji verilmeyen köylerdeki arızaların giderilmesi için çalışmalar devam ediyor. Yarından itibaren bölgedeki kar yağışının yoğun bir şekilde devam etmesi bekleniyor. Yarından itibaren bölgedeki kar yağışının yoğun bir şekilde devam etmesi bekleniyor. Kastamonu'da etkili olan kar nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapandı. . Cide ilçesinde kar kalınlığı yer yer 1,5 metreye bulurken, Kastamonu İl Özel İdaresi ve Cide Kaymakamlığı ekipleri, günlerdir kapanan yollarda çalışma yapıyor. Cide'de gün içinde 9 köy yolu açılırken, 37 köye ise ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi tarafından yapılan son açıklamaya göre; il genelinde 310 köy yolunun açıldığı, kapalı olan 490 köy yolunda ise yoğun mesainin sürdüğü belirtildi.<br>Öte yandan, devam eden kar yağışı nedeniyle ulaşıma açılan yolların bir süre sonra tekrar kapandığı bildirildi. Kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı Elazığ'ın Palu ilçesinde köy yollarının açılması için çalışmalar devam ediyor. Palu Kaymakamı Tayfun Deli, kar yağışının yaşamı olumsuz etkilediğini söyledi. İlçenin yüksek köylerinde kar kalınlığının 2 metreye ulaştığını aktaran Deli, ekiplerin kardan yolu kapanan köylere ulaşmak için yoğun çaba sarf ettiğini dile getirdi. İlçenin yüksek köylerinde kar kalınlığının 2 metreye ulaştığını aktaran Deli, ekiplerin kardan yolu kapanan köylere ulaşmak için yoğun çaba sarf ettiğini dile getirdi. Bitlis'te 2 gündür süren yoğun kar yağışı nedeniyle hayat durma noktasına geldi. Kent merkezinde kar kalınlığı 1 metreyi aşarken, 332 köye ulaşım sağlanamıyor. Kentte merkezdeki Kar kalınlığı 1 metreyi, yüksek kesimlerde ise 3 metreyi bulunca 332 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesi'ne bağlı ekipler, kapalı yolları açmak için 10 ayrı şantiyede bulunan 75 personel ve 50 iş makinesi ile karla mücadele çalışmasını sürdürüyor. Kar kalınlığı iki metreyi buldu: Yüzlerce köye ulaşım sağlanamıyor Etkili olan kar yağışlarının ardından kimi illerde kar kalınlıkları iki metreye ulaştı. Söz konusu bölgelerde kapalı olan köy yollarının açılması ve enerji verilmeyen köylerdeki arızaların giderilmesi için çalışmalar devam ediyor. BiP'te paylaş

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