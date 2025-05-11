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22 yaşındaki motosikletli genç hayatını kaybetti

22 yaşındaki motosikletli genç hayatını kaybetti

17:5311/05/2025, Pazar
IHA
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Burdur'un Yeşilova ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 22 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Burdur'un Yeşilova ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 22 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Burdur'un Yeşilova ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 22 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kazanın ardından sinir krizi geçiren otomobil sürücüsü ise hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Yeşilova ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde Burdur–Yeşilova Karayolu'nun 1. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nilgün C. (52) yönetimindeki 34 FCB 054 plakalı Hyundai marka otomobil, kavşaktan dönüş yaptığı sırada karşı yönden gelen Kıvanç Kadir Yılmaz (22) idaresindeki 48 ASR 477 plakalı motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle refüjdeki kaldırımlara çarpan motosiklet sürücüsü, daha sonra şarampole yuvarlanarak ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yeşilova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazaya karışan otomobilin sürücüsü Nilgün C. ise olay yerinde yaşadığı şok nedeniyle sinir krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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