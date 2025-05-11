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Burdur'da otomobil şarampole devrildi: 1'i çocuk 5 yaralı

Burdur'da otomobil şarampole devrildi: 1'i çocuk 5 yaralı

17:2011/05/2025, الأحد
IHA
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Burdur'un Merkez ilçesine bağlı Karakent köyünde Fiat Tofaş marka otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.15 sıralarında Merkez ilçeye bağlı Karakent köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Zuhal A. (51) idaresindeki 09 KT 926 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Zuhal A. ile araçta yolcu olarak bulunan Mehmet A. (31), Sevda A. (32), Göktürk Musa A. (4) ve Sıddıka Y. (79) yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



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