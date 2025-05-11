Burdur'da otomobil şarampole devrildi: 1'i çocuk 5 yaralı

Kaza, saat 16.15 sıralarında Merkez ilçeye bağlı Karakent köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Zuhal A. (51) idaresindeki 09 KT 926 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Zuhal A. ile araçta yolcu olarak bulunan Mehmet A. (31), Sevda A. (32), Göktürk Musa A. (4) ve Sıddıka Y. (79) yaralandı.