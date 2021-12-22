23 Aralık Perşembe Kar Tatili Olan İller: Yarın hangi illerde okullar tatil edildi?

23 Aralık Perşembe günü yoğun kar ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu illerde okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Vatandaşlar bulundukları illere göre "yarın okullar tatil mi" sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, Yarın okullar tatil mi? 23 Aralık kar tatili olan iller haberimizde...

23 ARALIK KAR TATİLİ OLAN İLLER HANGİLERİ?

23 Aralık Perşembe günü kar yağışı ve hava durumu nedeniyle henüz 6 ilimizde okullar tatil edildi. Kar tatili olduğu duyurulan illerimizle ilgili güncel bilgileri haberimizden takip edebilirsiniz. 23 Aralık tarihi için kar tatili açıklaması yapılan iller şöyle:

RİZE

Rize Valiliği, il genelinde devam eden kar yağışı dolayısıyla eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi.

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Rize Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerinde başlayan kar yağışının yoğun şekilde devam ettiği vurgulanarak, "Kar yağışı neticesinde oluşabilecek don ve buzlanma nedeniyle ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime 23 Aralık'ta 1 gün süre ile ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ZONGULDAK

Zonguldak’ta yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelindeki tüm okullar 23 Aralık günü tatil edildi. Ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanları idari izinli sayılacak.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son verilerine göre il genelinde devam eden kar yağışının bu gece saatlerinden itibaren oluşturabileceği buzlanma ve don olayı nedeniyle il merkezi, merkeze bağlı belde ve köyler ile ilçelerdeki tüm ilk ve orta dereceli okullar ile Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 23 Aralık 2021 Perşembe günü bir günlüğüne ara verildiği açıklandı.

Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamada bu süre zarfında il genelinde engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı belirtildi.

GİRESUN

Meteoroloji'nin duyurusunun ardından kar yağışı Karadeniz'deki pek çok ilde etkisini gösterdi. Giresun’da etkili olan ve hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı nedeniyle Espiye ve Keşap ilçelerinde 1 gün okulların tatil olduğu açıklandı.

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Espiye ve Keşap Kaymakamlıklardan yapılan açıklamaya göre, “Etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarından dolayı öğrencilerin sağlığı ve okula ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkları önlemek amacıyla 23 Aralık Perşembe ilçe merkezinde taşımalı eğitim kapsamındakiler ile köy okullarında eğitim öğretime ara verilecek. İlçe merkezlerindeki okullarda taşımalı sisteme dahil olmayan öğrenciler ise eğitim öğretime devam edecek. Öte yandan, Keşap ilçesinde kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personel de yarın izinli sayılacak" denildi.

TRABZON

Trabzon'da yarın il merkezi dahil toplam 10 ilçede kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Trabzon Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada "İlimiz genelinde devam eden kar yağışı nedeniyle 23 Aralık 2021 Perşembe günü Akçaabat, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Düzköy, Hayrat, Maçka, Ortahisar, Şalpazarı, Tonya ve Vakfıkebir ilçelerimizde bir gün süreyle eğitime ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına; Araklı, Arsin, Çaykara, Dernekpazarı, Köprübaşı, Of, Sürmene ve Yomra ilçelerimizde ise sadece taşımalı eğitime 1 gün ara verilmesine karar verilmiştir" denildi.

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BARTIN

Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle İlimiz genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda (Özel eğitim ve özel öğretim kurumları dahil) 23.12.2021 günü yüz yüze eğitim ve öğretime (1) gün süreyle ara verilmiştir. Eğitim öğretime uzaktan devam edilecektir.

Ayrıca engelli ve hamile olan kamu çalışanlarımızın 23.12.2021 tarihinde (1) gün süreyle izinli sayılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

ARTVİN

Artvin merkez ve Murgul ilçesinde yoğun kar nedeniyle eğitime bugünün ardından yarın da 1 gün süreyle ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Artvin'in bazı bölgelerindeki yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi Borçka ve Murgul ilçesinde tüm sınıflarda, Şavşat ilçesine bağlı Meydancık köyünde, eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi. Açıklamada, bu yerleşim yerlerinde, engelli veya hamile kamu çalışanlarının da bir gün izinli sayılmasına karar verildiği de kaydedildi.

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23 ARALIK HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Ardahan ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Yağışların; Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın iç ve batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı doğu kesimlerde güneyli yönlerden, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

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Ankara: Parçalı bulutlu -1

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 5

İzmir: Az bulutlu 11

Adana: Parçalı ve az bulutlu 12

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 13

Samsun: Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksekleri yer yer kar yağışlı 5

Trabzon: Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksekleri kar yağışlı 6

Erzurum: Çok bulutlu -6

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 5