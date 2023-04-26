|
Reklam
Reklam
Gündem

23 Nisan'da makam yerine vatman koltuğu

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda tüm makamlar sembolik olarak çocuklara kalırken, en büyük hayali tren sürmek olan Bursalı 6 yaşındaki İsmail Akyıldız, vatman koltuğuna oturup, metroyu sürdü. Sembolik olarak Tren Sürücüsü Sertifikası alan küçük İsmail, böylelikle dünyanın en genç vatmanı oldu.

04:00 . 26/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Hayal ettİ, 6 yaşında dünyanın en genç vatmanı oldu.

Hayal ettİ, 6 yaşında dünyanın en genç vatmanı oldu.

Bursa’nın Gürsu ilçesinde yaşayan 6 yaşındaki İsmail Akyıldız’ın ilgi odağında her zaman trenler oldu. Yaşıtları gibi top ve oyuncak arabalarla oynamak yerine, annesine aldırdığı oyuncak treni odasına kurdurup, saatlerce onunla oynayan İsmail, bununla yetinmeyip neredeyse her gün annesiyle birlikte metro istasyonuna gidip, metroları izlemeye başladı. Sık sık metroyla yolculuk yapıp, vatmanın oturduğu ilk kabine binen İsmail, yolculuk boyunca bir an olsun gözlerini vatmandan ayırmıyor. Büyüyünce vatman olmak isteyen İsmail’in bu arzusunu bir an önce gidermek isteyen anne Saadet Akyıldız da Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 153 Çağrı Merkezi’ne bir mail atarak, oğlunun bu hayalini anlattı ve 23 Nisan’ı fırsat bilerek, oğlunun bir kez bile olsa vatman koltuğuna oturtulmasını istedi.

O ARTIK BİR VATMAN

Anne Saadet Akyıldız’ın mailini değerlendiren Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı,

küçük İsmail’in hayalini gerçekleştirmek için adeta seferber oldu. Metronun işletmeciliğini yapan Burulaş’la temasa geçilip, test pistinde İsmail için bir vagon hazırlatıldı ve küçük çocuk annesi ile birlikte Burulaş’a davet edildi. Tren süreceğini öğrenince sevinçten çılgına dönen küçük İsmail, gerçek bir vatman gibi gömleğini giydi, kravatını taktı ve büyük bir heyecanla trenin yanına geldi. Vatmandan trenin nasıl hareket ettirileceğini öğrenen küçük İsmail, “Sayın yolcularımız ilk trenimiz kalkıyor” anonsuyla test pistinde metroyu sürdü.

AĞLAYACAĞIM ŞİMDİ

Bu arada Burulaş Genel Müdürü Mehmet Kürşat Çapar da küçük İsmail’in bu günü hiç unutmaması için ona Tren Sürücüsü Sertifikası verdi. Ayrıca kendisine bir oyuncak tren hediye edilen İsmail Akyıldız, “Çok heyecanlıydım. O kadar heveslenmiştim ki hayallerim gerçek oldu. Hep bunu istemişimdir. Ağlayacağım şimdi. Çok mutluyum” dedi.




#23 Nisan
#Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
#Bursa Büyükşehir Belediyesi
3 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.