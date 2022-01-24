Meteorolojiden üçüncü dalga kar uyarısı: DEK'ler İstanbul'u öğle saatlerinde vuracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, AKOM ve AFAD günlerdir İstanbul için kar yağışı uyarısında bulunmuştu. Tüm yurdu etkisi altına alan Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelen aşırı soğuklar İstanbul ve birçok ilde etkisini gösterdi, bazı yerlerde kar 20 cm'nin üzerine çıktı.

Bugün öğlen saatlerinde deniz etkisi kar yağışı olarak bilinen DEK’lerin İstanbul’da etkisini göstermesi bekleniyor. Karadeniz üzerinden şehre gelecek kütlelerin yoğun kar yağışına sebep olması bekleniyor.

İSTANBUL'U 'DEK'LER VURACAK

Tahminlere göre soğuk hava dalgasının en sert günü pazartesi yaşanacak. Deniz etkisi kar yağışı olarak bilinen DEK’ler pazartesi günü öğlen saatlerinde İstanbul’da kendini gösterecek. Karadeniz üzerinden şehre gelecek kütlelerin yoğun kar yağışına sebep olması bekleniyor.

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YAĞIŞLAR PERŞEMBE GÜNÜNE KADAR DEVAM EDECEK

Soğuk hava dalgasının perşembe gününe kadar İstanbul ve çevresinde etkisini sürdürmesi bekleniyor. Yurdun doğu kesimlerinde gelecek hafta sonuna kadar kar yağışı sürecek. Karlı hava uzun süre Türkiye gündeminde kalacak.

DENİZLER İÇİN FIRTINA UYARISI

Öte yandan Meteoroloji, Batı Karadeniz'in Batısı, Marmara ve Kuzey Ege'de denizler için fırtına uyarısında bulundu.

ÜLKE GENELİNDE BEŞ GÜNLÜK HAVA DURUMU

FOTOĞRAF 9 Etkisini gösteren yoğun kar yağışı sonrasında Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından yaklaşık 10 saat önce TEM Otoyolu ile D-100 Karayolu’nun İstanbul ve Ankara arası çift yönlü olarak kapatıldı. Düzce Valisi Cevdet Atay, kar yağışı ve soğuk havaya bağlı buzlanma sebebiyle kapatılan D-100 Karayolu’nun Düzce kısmının, yapılan kar temizleme ile tuzlama çalışmalarından sonra kontrollü olarak trafiğe açıldığını sosyal medyadan duyurmuştu. D-100 Karayolu’nda ulaşım tekrardan kontrollü bir şekilde sağlanırken, TEM Otoyolu’ndan D-100 Karayolu’na bağlanan araçlar yer yer yoğunluk oluşturdu. Otoyoldan çıkan araçlar Kaynaşlı istikametinden Bolu Dağı’na doğru ilerliyor. Ulaşıma açılan D-100’e, TEM’deki araçlar akın etti Ulaşıma açılan D-100’e, TEM’deki araçlar akın etti Ulaşıma açılan D-100’e, TEM’deki araçlar akın etti Ulaşıma açılan D-100’e, TEM’deki araçlar akın etti Ulaşıma açılan D-100’e, TEM’deki araçlar akın etti TEM’deki araçlar 10 saat sonra ulaşıma açılan D-100'e akın etti Yoğun kar nedeniyle saatlerdir kapalı olan Düzce D-100 Karayolu'nun trafiğe açılması sonrasında TEM Otoyolu'ndaki araçlar, karayoluna akın etti. Yer yer yoğunluğun yaşandığı karayolunda araçlar Bolu Dağı'na doğru ilerliyor.

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FOTOĞRAF 16 İstanbul Anadolu Yakası'nı etkisi altına alan kar yağışı, trafikteki sürücülere zor anlar yaşattı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler kaza yapmaktan son anda kurtulurken, bazı sürücüler ise kayarak diğer araçlara çarptı. Pendik Köprüsü mevkiinde dörtlülerini yakarak duran bir otomobil sürücüsü arkadan gelen araçların kaza yapmasına sebep oldu. Kazadan sonra bir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Ataşehir Örnek Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan bir Özel Halk Otobüsü metrelerce sürüklendi. Ataşehir Mustafa Kemal Mahallesi'nde kar yağışını fırsat bilen bir vatandaş kayak takımlarını giyinerek sokak arasında kaydı. Yakacık, Çavuşbaşı, Kurtköy ve Çekmeköy'de yolların beyaza bürünmesiyle araçlarıyla drift yapan sürücüler tehlikeli anlara sahne oldu Yakacıkta drift yaparak ilerlemeye çalışan lüks cip sürücüsü, aracın etrafında ittirmeye çalışanlara çarpmaktan kılpayı kurtuldu. Ataşehir'de yokuş aşağı inemeyen bir taksi sürücüsüne çevredekiler sağdan ve soldan iterek destek oldu. O anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Yakacıkta drift yaparak ilerlemeye çalışan lüks cip sürücüsü, aracın etrafında ittirmeye çalışanlara çarpmaktan kılpayı kurtuldu. Ataşehir'de yokuş aşağı inemeyen bir taksi sürücüsüne çevredekiler sağdan ve soldan iterek destek oldu. O anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Pendik’te park halindeki otomobile buz tutan yoldan kayarak inen otomobil park halindeki otomobile çarptı. Otomobil etrafında konuşan 4 kişi ölümden döndü. Çarpmanın etkisiyle park halindeki otomobilin vurduğu 1 kişi yaralandı. Kaza anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Pendik’te park halindeki otomobile buz tutan yoldan kayarak inen otomobil park halindeki otomobile çarptı. Otomobil etrafında konuşan 4 kişi ölümden döndü. Çarpmanın etkisiyle park halindeki otomobilin vurduğu 1 kişi yaralandı. Kaza anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Pendik’te park halindeki otomobile buz tutan yoldan kayarak inen otomobil park halindeki otomobile çarptı. Otomobil etrafında konuşan 4 kişi ölümden döndü. Çarpmanın etkisiyle park halindeki otomobilin vurduğu 1 kişi yaralandı. Kaza anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Pendik’te park halindeki otomobile buz tutan yoldan kayarak inen otomobil park halindeki otomobile çarptı. Otomobil etrafında konuşan 4 kişi ölümden döndü. Çarpmanın etkisiyle park halindeki otomobilin vurduğu 1 kişi yaralandı. Kaza anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. İstanbul'da devam eden kar yağışı trafikte aksamalara yol açıyor.Kentte devam eden kar yağışı aralıklarla devam ediyor. İstanbul'da devam eden kar yağışı trafikte aksamalara yol açıyor.Kentte devam eden kar yağışı aralıklarla devam ediyor. İstanbul'da devam eden kar yağışı trafikte aksamalara yol açıyor.Kentte devam eden kar yağışı aralıklarla devam ediyor. İstanbul'da devam eden kar yağışı trafikte aksamalara yol açıyor.Kentte devam eden kar yağışı aralıklarla devam ediyor. İstanbul'da devam eden kar yağışı trafikte aksamalara yol açıyor.Kentte devam eden kar yağışı aralıklarla devam ediyor. İstanbul'da kar sürücülerin kabusu oldu: Kazalar peş peşe meydana geldi İstanbul'da gece saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Bir anda yoğun yağışla beyaza bürünen asfalt, sürücüler için kabus oldu. Bazı sürücüler kaza yapmaktan son anda kurtulurken bazıları ise duramayarak önündeki araçlara çarptı. Bir vatandaş ise kayak takımlarıyla sokakta kayak yaptı.

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