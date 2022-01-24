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İSTANBUL

Meteorolojiden üçüncü dalga kar uyarısı: DEK'ler İstanbul'u öğle saatlerinde vuracak

Soğuk ve yağışlı hava ülke genelinde etkisini gösterirken çok sayıda il yoğıun kar yağışlarının ardından adeta kara gömüldü. Kimi illerde kar kalınlıkları iki metreyi aştı. İstanbul'da ise dün gece etkisini yeniden artıran kar yağışı sonrası ulaşımda ciddi aksamalar meydana geldi. Hem Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne hem de küresel hava tahmini sistemine göre; karlı ve soğuk hava kuvvetini artırarak 3. dalgaya neden olacak. Bugün öğle saatlerinde Karadeniz'de başlayan siklon en büyük etkisini İstanbul’da gösterecek. Soğuk hava kütlelerinin yoğun kar yağışına sebep olması bekleniyor. İşte ülke genelinde il il hava durumu..

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Haber Merkezi Yeni Şafak
24 Ocak hava durumu raporunda İstanbula kar uyarısı: Kar kaç gün sürecek? İl il hava durumu
Foto/arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, AKOM ve AFAD günlerdir İstanbul için kar yağışı uyarısında bulunmuştu. Tüm yurdu etkisi altına alan Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelen aşırı soğuklar İstanbul ve birçok ilde etkisini gösterdi, bazı yerlerde kar 20 cm'nin üzerine çıktı.

Bugün öğlen saatlerinde deniz etkisi kar yağışı olarak bilinen DEK’lerin İstanbul’da etkisini göstermesi bekleniyor. Karadeniz üzerinden şehre gelecek kütlelerin yoğun kar yağışına sebep olması bekleniyor.

İSTANBUL'U 'DEK'LER VURACAK

Tahminlere göre soğuk hava dalgasının en sert günü pazartesi yaşanacak. Deniz etkisi kar yağışı olarak bilinen DEK’ler pazartesi günü öğlen saatlerinde İstanbul’da kendini gösterecek. Karadeniz üzerinden şehre gelecek kütlelerin yoğun kar yağışına sebep olması bekleniyor.

YAĞIŞLAR PERŞEMBE GÜNÜNE KADAR DEVAM EDECEK

Soğuk hava dalgasının perşembe gününe kadar İstanbul ve çevresinde etkisini sürdürmesi bekleniyor. Yurdun doğu kesimlerinde gelecek hafta sonuna kadar kar yağışı sürecek. Karlı hava uzun süre Türkiye gündeminde kalacak.

DENİZLER İÇİN FIRTINA UYARISI

Öte yandan Meteoroloji, Batı Karadeniz'in Batısı, Marmara ve Kuzey Ege'de denizler için fırtına uyarısında bulundu.

ÜLKE GENELİNDE BEŞ GÜNLÜK HAVA DURUMU

TEM’deki araçlar 10 saat sonra ulaşıma açılan D-100'e akın etti
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Etkisini gösteren yoğun kar yağışı sonrasında Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından yaklaşık 10 saat önce TEM Otoyolu ile D-100 Karayolu’nun İstanbul ve Ankara arası çift yönlü olarak kapatıldı.
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Düzce Valisi Cevdet Atay, kar yağışı ve soğuk havaya bağlı buzlanma sebebiyle kapatılan D-100 Karayolu’nun Düzce kısmının, yapılan kar temizleme ile tuzlama çalışmalarından sonra kontrollü olarak trafiğe açıldığını sosyal medyadan duyurmuştu.
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D-100 Karayolu’nda ulaşım tekrardan kontrollü bir şekilde sağlanırken, TEM Otoyolu’ndan D-100 Karayolu’na bağlanan araçlar yer yer yoğunluk oluşturdu.
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Otoyoldan çıkan araçlar Kaynaşlı istikametinden Bolu Dağı’na doğru ilerliyor.
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Ulaşıma açılan D-100’e, TEM’deki araçlar akın etti
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Ulaşıma açılan D-100’e, TEM’deki araçlar akın etti
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Ulaşıma açılan D-100’e, TEM’deki araçlar akın etti
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Ulaşıma açılan D-100’e, TEM’deki araçlar akın etti
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Ulaşıma açılan D-100’e, TEM’deki araçlar akın etti
TEM’deki araçlar 10 saat sonra ulaşıma açılan D-100'e akın etti
Yoğun kar nedeniyle saatlerdir kapalı olan Düzce D-100 Karayolu'nun trafiğe açılması sonrasında TEM Otoyolu'ndaki araçlar, karayoluna akın etti. Yer yer yoğunluğun yaşandığı karayolunda araçlar Bolu Dağı'na doğru ilerliyor.

İstanbul'da kar sürücülerin kabusu oldu: Kazalar peş peşe meydana geldi
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İstanbul Anadolu Yakası'nı etkisi altına alan kar yağışı, trafikteki sürücülere zor anlar yaşattı.
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Kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler kaza yapmaktan son anda kurtulurken, bazı sürücüler ise kayarak diğer araçlara çarptı.
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Pendik Köprüsü mevkiinde dörtlülerini yakarak duran bir otomobil sürücüsü arkadan gelen araçların kaza yapmasına sebep oldu. Kazadan sonra bir şey olmamış gibi yoluna devam etti.
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Ataşehir Örnek Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan bir Özel Halk Otobüsü metrelerce sürüklendi. Ataşehir Mustafa Kemal Mahallesi'nde kar yağışını fırsat bilen bir vatandaş kayak takımlarını giyinerek sokak arasında kaydı.
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Yakacık, Çavuşbaşı, Kurtköy ve Çekmeköy'de yolların beyaza bürünmesiyle araçlarıyla drift yapan sürücüler tehlikeli anlara sahne oldu
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Yakacıkta drift yaparak ilerlemeye çalışan lüks cip sürücüsü, aracın etrafında ittirmeye çalışanlara çarpmaktan kılpayı kurtuldu. Ataşehir'de yokuş aşağı inemeyen bir taksi sürücüsüne çevredekiler sağdan ve soldan iterek destek oldu. O anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.
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Yakacıkta drift yaparak ilerlemeye çalışan lüks cip sürücüsü, aracın etrafında ittirmeye çalışanlara çarpmaktan kılpayı kurtuldu. Ataşehir'de yokuş aşağı inemeyen bir taksi sürücüsüne çevredekiler sağdan ve soldan iterek destek oldu. O anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.
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Pendik’te park halindeki otomobile buz tutan yoldan kayarak inen otomobil park halindeki otomobile çarptı. Otomobil etrafında konuşan 4 kişi ölümden döndü. Çarpmanın etkisiyle park halindeki otomobilin vurduğu 1 kişi yaralandı. Kaza anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Title
Pendik’te park halindeki otomobile buz tutan yoldan kayarak inen otomobil park halindeki otomobile çarptı. Otomobil etrafında konuşan 4 kişi ölümden döndü. Çarpmanın etkisiyle park halindeki otomobilin vurduğu 1 kişi yaralandı. Kaza anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Title
Pendik’te park halindeki otomobile buz tutan yoldan kayarak inen otomobil park halindeki otomobile çarptı. Otomobil etrafında konuşan 4 kişi ölümden döndü. Çarpmanın etkisiyle park halindeki otomobilin vurduğu 1 kişi yaralandı. Kaza anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Title
Pendik’te park halindeki otomobile buz tutan yoldan kayarak inen otomobil park halindeki otomobile çarptı. Otomobil etrafında konuşan 4 kişi ölümden döndü. Çarpmanın etkisiyle park halindeki otomobilin vurduğu 1 kişi yaralandı. Kaza anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Title
İstanbul'da devam eden kar yağışı trafikte aksamalara yol açıyor.Kentte devam eden kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
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İstanbul'da devam eden kar yağışı trafikte aksamalara yol açıyor.Kentte devam eden kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
Title
İstanbul'da devam eden kar yağışı trafikte aksamalara yol açıyor.Kentte devam eden kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
Title
İstanbul'da devam eden kar yağışı trafikte aksamalara yol açıyor.Kentte devam eden kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
Title
İstanbul'da devam eden kar yağışı trafikte aksamalara yol açıyor.Kentte devam eden kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
İstanbul'da kar sürücülerin kabusu oldu: Kazalar peş peşe meydana geldi
İstanbul'da gece saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Bir anda yoğun yağışla beyaza bürünen asfalt, sürücüler için kabus oldu. Bazı sürücüler kaza yapmaktan son anda kurtulurken bazıları ise duramayarak önündeki araçlara çarptı. Bir vatandaş ise kayak takımlarıyla sokakta kayak yaptı.

TEM’de yüzlerce araç kara gömüldü: Trafik Bolu Tüneli’nden Düzce’ye ulaştı
FOTOĞRAF 23
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Etkisini gösteren yoğun kar yağışı sonrasında Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından yaklaşık 8 saat önce TEM Otoyolu ile D-100 Karayolu’nun İstanbul ve Ankara arası çift yönlü olarak kapatıldı.
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Bu doğrultuda İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Ankara’dan TEM otoyoluna girişlere izin verilmiyor.
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Bolu Tüneli’nden başlayan trafikte araçlar adeta kara gömülürken kilometrelerce kuyruk oluştu.
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Uzun saatler trafikte bekleyen vatandaşların çoğu çareyi uyumakta buldu. Kontak kapatan araçlar ise beyaza büründü. Ekipler yolun tekrardan ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
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TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişinde yol 8 saattir ulaşıma kapalı, kontak kapatan araçlar beyaza büründü
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TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişinde yol 8 saattir ulaşıma kapalı, kontak kapatan araçlar beyaza büründü
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TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişinde yol 8 saattir ulaşıma kapalı, kontak kapatan araçlar beyaza büründü
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TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişinde yol 8 saattir ulaşıma kapalı, kontak kapatan araçlar beyaza büründü
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İstanbul, Kocaeli ve Ankara’dan TEM otoyoluna girişlere izin verilmiyor. TEM Otoyolu Düzce geçişi Kaynaşlı mevkiinde başlayan trafikte çoğu sürücü kontak kapatarak istirahata çekildi.
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Bolu Tüneli’nden başlayan araç kuyruğu yaklaşık 17 kilometreyi buldu.
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Uzun saatler trafikte bekleyen vatandaşların da çoğu çareyi uyumakta buldu.
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. Ekipler ise ulaşımın tekrardan açılması için tüm mücadelelerini sürdürüyor. İstanbul’dan yola çıkan Murat Görücü, “İstanbul’dan çıktım akşamüstü, buraya kadar geldim ve Bolu Dağı’na yaklaşık 20 kilometrelik bir mesafe kaldı, 3 saattir burada bekliyoruz. Allah yardım etsin zor, aniden bastırdı bu kar ve inşallah açılır da gideriz. En az 3-4 saat daha bekleyecek gibiyiz” dedi.
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Kamyon şoförü Ömer Memiş, “Ankara-İstanbul arasında taşımacılık işi yapıyorum. Akşam 21.00’dan beri bekliyoruz, gece saat 03.00. Yaklaşık 17 kilometre var, bundan sonrası nasıl olacak bilmiyorum ama inşallah sonumuz hayrolur” diye konuştu.
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Trabzon’a gitmek için Sakarya’dan otobüse binerek yola çıkan Murat Gümüş isimli yolcu, “Trabzon’da arkadaşlarımız var, ziyarete gidiyoruz. Akşam 19.00’da bindik otobüse ve 20.30’da buraya girdik, o saatte yollar kapandı. Normal şartlarda 12-13 saatte gitmemiz lazım. 7’de bindik gece saat 3 oldu. Herhalde 25 saatte gideceğiz” şeklinde konuştu.
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Yolcu Uğur Şahin ise, “Otobüsle Trabzon’a doğru seyahat ediyoruz. Bolu Tüneli’ne ortalama 18 kilometre yolumuz var. Yaklaşık 8 saattir buradayız Kaynaşlıdayız. Yerde 10 santimetre kar kalınlığı var ve 8 saattir bu yol kapalı, biz de mağduruz burada yapacak bir şey yok bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
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Düzce Valiliği yaptığı açıklamada “Düzce-Gerede arası otoyol ve Devlet yolu yoğun kar ve tipiden dolayı kapanmış olup, kar ve buz mücadelesi çalışmaları devam etmektedir. Bu nedenle İstanbul-Ankara, Ankara-İstanbul istikametlerinde yeni bir duyuruya kadar yola çıkılmaması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.
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Evine araçla gidemeyince yaya olarak giden bir vatandaş böyle kar yağışına ilk kez şahit olduğunu belirterek, “Kaynaşlı’dan bu yana yürüyorum. Ben 45 yaşındayım ilk defa böyle bir kar görüyorum. Çocukluğumda yağıyordu ama bu kadar hiç görmedim. Büyük araçları bırakmıyorlar küçük araçlarda zincirsiz zorunlu. Yol şu an tıkalı” dedi.
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Otomobiliyle yola çıkan bir sürücü ise zincir aradığını belirterek “6,5 saattir yoldayım. Zincir bulursak yola devam edeceğiz” ifadelerinde bulundu.
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Başka bir tır sürücüsü ile 12’den beri yolda olduğunu yolun kapalı olması yüzünden tesiste bekleyeceklerini söyledi. Yolda kalan araçların kurtarılması ve yolun açılması için ekiplerin çalışması ise sürüyor.
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TEM’de yüzlerce araç kara gömüldü: Trafik Bolu Tüneli’nden Düzce’ye ulaştı
Gerede ile Düzce arasındaki yoğun kar yağışı sebebi ile tüm araç geçişlerine kapatılan Bolu Dağı Tüneli mevkiinde yaklaşık 8 saattir bekleyen araçların çoğu kontak kapattı. Yağışın etkisini sürdürdüğü bölgede yüzlerce araç beyaza bürünürken, yaklaşık 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. .


DEKlerİstanbulu vuracak

DEK'ler
İstanbul'u vuracak

​Meteorolojiden üçüncü dalga kar uyarısı.
TEMdekiaraçlar akın etti

TEM'deki
araçlar akın etti

​Düzce D-100 Karayolu yeniden trafiğe açıldı.
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