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25 dakikalık görüşme: Kılıçdaroğlu ile Sinan Oğan bir araya geldi

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere kilitlenirken, ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan bugün Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Yaklaşık 25 dakika süren görüşmede iki adayın seçim güvenliği konusunu masaya yatırdıkları öğrenildi.

14:13 . 12/04/2023 Çarşamba
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Kılıçdaroğlu ile Sinan Oğan görüşmesi 25 dakika sürdü.

Kılıçdaroğlu ile Sinan Oğan görüşmesi 25 dakika sürdü.

ATA İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, CHP Genel Merkezi'nde Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

Seçim güvenliği görüşüldü

Oğan ve Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ndeki görüşmesi yaklaşık 25 dakika sürerken, iki adayın "Seçim güvenliği" konusunu görüştüğü belirtildi.

'Karşılıklı veri alışverişinde bulunduk'

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Oğan, şunları söyledi; "Bugün seçim güvenliği ile ilgili endişelerimizi paylaşmak için kendisini ziyaret ettik. Kendisinin Millet İttifakı olarak yaptıkları çalışmalardan bahsettiler. Karşılıklı veri alışverişinde bulunmak için arkadaşları görevlendirdik."



#Kemal Kılıçdaroğlu
#Sinan Oğan
#CHP
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