25 dakikalık görüşme: Kılıçdaroğlu ile Sinan Oğan bir araya geldi

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Oğan, şunları söyledi; "Bugün seçim güvenliği ile ilgili endişelerimizi paylaşmak için kendisini ziyaret ettik. Kendisinin Millet İttifakı olarak yaptıkları çalışmalardan bahsettiler. Karşılıklı veri alışverişinde bulunmak için arkadaşları görevlendirdik."