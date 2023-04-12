25 dakikalık görüşme: Kılıçdaroğlu ile Sinan Oğan bir araya geldi

Kılıçdaroğlu ile Sinan Oğan görüşmesi 25 dakika sürdü.
ATA İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, CHP Genel Merkezi'nde Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.
Seçim güvenliği görüşüldü
Oğan ve Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ndeki görüşmesi yaklaşık 25 dakika sürerken, iki adayın "Seçim güvenliği" konusunu görüştüğü belirtildi.
'Karşılıklı veri alışverişinde bulunduk'
Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Oğan, şunları söyledi; "Bugün seçim güvenliği ile ilgili endişelerimizi paylaşmak için kendisini ziyaret ettik. Kendisinin Millet İttifakı olarak yaptıkları çalışmalardan bahsettiler. Karşılıklı veri alışverişinde bulunmak için arkadaşları görevlendirdik."