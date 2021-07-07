Gündem 2,5 yıl sonra bir ilk Cumhurbaşkanı Erdoğan evlat nöbetindeki ailelerle buluşacak
POLİTİKA DİYARBAKIR

2,5 yıl sonra bir ilk: Cumhurbaşkanı Erdoğan evlat nöbetindeki ailelerle buluşacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma günü Diyarbakır'a gerçekleştireceği ziyarette çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ve 674 gündür HDP binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerle bir araya gelecek.

Haber Merkezi DHA
2,5 yıl sonra bir ilk: Cumhurbaşkanı Erdoğan evlat nöbetindeki ailelerle buluşacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2,5 yıl aradan sonra Diyarbakır'ı ziyaret edecek. Erdoğan, programı kapsamında, Diyarbakır Valiliği önünde yapılacak törende, yapımı tamamlanan eserlerin açılışını gerçekleştirecek. Cuma namazını kentte kılması beklenen Erdoğan, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ve 674 gündür HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan ailelerle bir araya gelecek.

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Emine Erdoğan’dan, evlat nöbetindeki annelere ziyaret
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