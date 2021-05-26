Meteoroloji uyardı: Yağışlı hava geri geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinin parçalı ve az bulutlu, sabah ilk saatlerde Çanakkale, Tekirdağ ve İstanbul'un Avrupa yakası hafif sağanak, öğleden sonra Denizli, Afyonkarahisar, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri ile Ağrı'nın doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

İç ve doğu kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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İL İL HAVA DURUMU

BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA: Parçalı ve az bulutlu, sabah ilk saatlerde Çanakkale, Tekirdağ ve İstanbul'un Avrupa yakasının hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EGE: Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu, öğleden sonra Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ: Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu, öğleden sonra Artvin'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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DOĞU ANADOLU: Az bulutlu, doğusunun parçalı bulutlu, öğleden sonra Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri ile Ağrı'nın doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.















