Gündem 27 ilde eğitime kar engeli
EĞİTİM

​27 ilde eğitime kar engeli! Bugün okul tatil mi 14 Şubat Cuma

27 ilde eğitime kar engeli

Yurdun büyük bölümünde etkili olan olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle yurt genelinde 27 ilde eğitime ara verildi. Şanlıurfa, Hatay, Bayburt, Muş, Gümüşhane, Diyarbakır, Siirt, Bingöl, Şırnak, Adıyaman, Sivas, Erzincan, Kars, Nevşehir, Gaziantep, Tunceli, Artvin, Van il genelinde okullar tatil edildi. Haberimizde eğitime ara verilen ilçeleri de bulabilirsiniz.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Kar yağışının yoğun olduğu Şanlıurfa, Hatay, Bayburt, Muş, Gümüşhane, Diyarbakır, Siirt, Bingöl, Şırnak, Adıyaman, Sivas, Erzincan, Kars, Nevşehir, Gaziantep, Tunceli, Artvin ve Van genelinde okullar bugün günü tatil edildi.

Eğitime ara verilen ilçeler

Kayseri'nin Bünyan, Akkışla, Pınarbaşı, Yahyalı, Sarız ve Felahiye ilçelerinde tüm okullar tatil edildi.

Ağrı il merkezi ile merkez ilçedeki köyler ile Giresun'un Doğankent ve Çamoluk ilçelerinde eğitim öğretime ara verildi.

Ordu'nun Mesudiye ve Gürgentepe ilçelerinde, Rize'nin Güneysu, Çamlıhemşin, Hemşin, Pazar, Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitim yapılmayacak.

Bitlis'in Ahlat, Adilcevaz, Güroymak, Mutki ve Hizan ilçeleri ile bu ilçelere bağlı köylerde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat, Dulkadiroğlu, Çağlayancerit, Afşin, Ekinözü ve Elbistan ilçe kaymakamlıklarından yapılan yazılı açıklamalarda, devam eden olumsuz hava şartları, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın tüm okullarda eğitime ara verildiği belirtildi.

Mardin'in Artuklu, Dargeçit, Derik, Midyat, Ömerli, Savur ve Yeşilli ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle cuma günü eğitime ara verildi.

Tokat'ın Almus, Reşadiye ve Başçiftlik ilçelerinde, kardan dolayı yarın taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.

Öte yandan, Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Cumhuriyet Üniversitesinde de eğitim yapılmayacak.

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