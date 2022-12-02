Gündem 27 suçtan aranan şahıs spor salonundan çıkarken yakalandı
SAMSUN

27 suçtan aranan şahıs spor salonundan çıkarken yakalandı

Samsun’da 27 suçtan aranması olan ve hakkında bir suçtan da kesinleşmiş olarak 43 yıl 7 ay 19 gün hapis cezası bulunan bir kişi spor salonundan çıkarken GBT kontrolü sırasında yakalandı.

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Haber Merkezi İHA
27 suçtan aranan şahıs spor salonundan çıkarken yakalandı
Gözaltına alınan M.A. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri Hançerli Mahallesi Necatibey Caddesi’ndeki spor salonundan çıkan M.A.’ya (38) şüphe üzerine GBT yaptı.

GBT sonucu 27 adet nitelikli dolandırıcılık suçlarından aranması olduğu bu aranmaların 26’sından da 380 bin lira para cezası olduğu ortaya çıkan M.A.’nın ayrıca 1 dosyadan da hakkında kesinleşmiş 43 yıl 7 ay 19 gün hapis cezası olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan M.A. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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