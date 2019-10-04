Gündem 29 okulun ardından Avcılarda binaları riskli bulunan 2 okul daha tatil edildi
EĞİTİM İSTANBUL

29 okulun ardından Avcılar'da binaları riskli bulunan 2 okul daha tatil edildi

5.8'lik İstanbul depreminden sonra hasar gören 29 okuldaki öğrenciler başka okullara nakil edildi. Devam eden çalışmalarda Avcılar'daki 2 okulun daha hasarlı olduğu tespit edildi. Okullarda eğitime ara verildi ve öğrenciler yeni bir okula nakil edilecek. Avcılar Milli Eğitim Müdürlüğü, depremin ardından yapılan incelemelerde kullanım açısından risk oluşturabileceği tespit edilen Alsancak İlkokulu ve Alsancak Ortaokulu'nda eğitime ara verildiğini duyurdu. Tatil kararı alınan iki okulun öğrencilerinin pazartesi günü hangi okula gidecekleri velilere bildirilecek.

Haber Merkezi DHA
Alsancak İlkokulu
Alsancak İlkokulu

İstanbul'da Silivri açıklarında geçen hafta meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından sürdürülen incelemeler sonucunda Avcılar'da iki okul binası riskli bulunarak eğitim ve öğretime kapatıldı. Tatil kararı alınan iki okulun öğrencilerinin Pazartesi günü hangi okula gidecekleri velilere bildirilecek.

DHA
Alsancak İlkokulu

AVCILAR'DA 2 OKULUN DEPREM SONRASI RİSK OLUŞTURABİLECEĞİ TESPİT EDİLDİ

Avcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da 26 Eylül perşembe günü meydana gelen deprem ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı teknik ekiplerince yapılan ön hasar tespiti çalışmasında Alsancak İlkokulu ile hemen yanındaki Alsancak Ortaokulu binalarının kullanım açısından risk oluşturabileceği belirlendi. Açıklamada, "Konu hakkında detaylı inceleme yapılıncaya kadar binalarımızın tedbiren kullanıma kapatılmasına karar verilmiştir. Bu nedenle 4 Ekim 2019 Cuma günü Kaymakamlık oluru ile Alsancak İlkokulumuz ve Alsancak Ortaokulumuzda eğitim-öğretime bir gün ara verilmiştir. Öğrencilerimizin Pazartesi günü hangi okullarda eğitime devam edeceği gerekli çalışma ve planlama yapıldıktan sonra velilerimizle paylaşılacaktır" denildi.

DHA
Alsancak Ortaokulu

İstanbul'da 5.8 büyüklüğünde, çevre illerden de hissedilen şiddetli deprem meydana geldi. Okullar tatil edildi
GÜNDEM
İstanbul'da 5.8 büyüklüğünde, çevre illerden de hissedilen şiddetli deprem meydana geldi. Okullar tatil edildi

1999 DEPREMİNDE DE HASAR GÖRMÜŞ

  • Alsancak İlkokulu, İl Özel İdaresi tarafından yaptırıldıktan sonra 1995-96 eğitim- öğretim yılında eğitim-öğretime açıldı, 1999 depreminde bina hasar görünce güçlendirme çalışması yapıldı. Bu süre içerisinde öğrenciler, Gümüşpala İlköğretim Okulu'nda eğitim öğretime devam etti. Okul, güçlendirme çalışmaları tamamlandıktan sonra 2005-2006 Eğitim-Öğretim yılının ikinci yarısından itibaren yeniden kendi binasında eğitim öğretimine geçmişti. 2012-13 eğitim öğretim yılında aynı binada Alsancak İlkokulu ve Alsancak Ortaokulu olarak hizmet verilirken bina ve bahçesi ayrılmıştı.

İstanbul Valiliği depremde ağır hasar gören okullardaki öğrencilerin hangi okullarda eğitime devam edeceklerini açıkladı
GÜNDEM
İstanbul Valiliği depremde ağır hasar gören okullardaki öğrencilerin hangi okullarda eğitime devam edeceklerini açıkladı

İstanbul'daki deprem anından kareler
OYNAT 01:42
İstanbul'daki deprem anından kareler
İstanbul Silivri açıklarında saat 13.59'da 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vatandaşlar deprem nedeniyle kısa süreli panik yaşadı. Okullardaki öğrenciler ise tahliye edilerek ailelerine teslim edildi. İstanbul Valiliği, Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiğini açıkladı. Deprem anından kareler.

Deprem anında en büyük tehlikelerden biri Türkiye’deki apartman kapılarının yanlış yöne açılması
GÜNDEM
Deprem anında en büyük tehlikelerden biri Türkiye’deki apartman kapılarının yanlış yöne açılması
Bir daire için 40 kişi arıyor

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2 okul daha tatil edildi

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​29 okulun ardından binaları riskli bulunan 2 okul daha boşaltıldı.
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Şiddetli olacak

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İşte er meydanı

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İstanbul Valiliği'nden vatandaşlara sağanak yağış uyarısı: Şiddetli olacak
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İstanbul Valiliği'nden vatandaşlara sağanak yağış uyarısı: Şiddetli olacak

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, Türkiye bugünden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği belirtildi. Bu tahminlerinin ardından İstanbul Valiliği'de vatandaşları uyararak mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, bugün gündüz saatlerinde Trakya'dan başlayacak yağışlarla birlikte yerini hafta sonu serin ve yağışlı havalara bırakacağı, yağışlı sistemin 6 Ekim Pazar günü etkili olduktan sonra pazartesi günü bölgeyi terk etmesi ve aynı gün bölgenin batısının yeni bir yağışlı havanın etkisine girmesi beklendiği ifade edildi. Ayrıca tahminlere göre, bölge genelinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıkları cumartesi günü hissedilir derecede azalacağı belirtildi.
29 okulun ardından Avcılar'da binaları riskli bulunan 2 okul daha tatil edildi
Gündem

29 okulun ardından Avcılar'da binaları riskli bulunan 2 okul daha tatil edildi

5.8'lik İstanbul depreminden sonra hasar gören 29 okuldaki öğrenciler başka okullara nakil edildi. Devam eden çalışmalarda Avcılar'daki 2 okulun daha hasarlı olduğu tespit edildi. Okullarda eğitime ara verildi ve öğrenciler yeni bir okula nakil edilecek. Avcılar Milli Eğitim Müdürlüğü, depremin ardından yapılan incelemelerde kullanım açısından risk oluşturabileceği tespit edilen Alsancak İlkokulu ve Alsancak Ortaokulu'nda eğitime ara verildiğini duyurdu. Tatil kararı alınan iki okulun öğrencilerinin pazartesi günü hangi okula gidecekleri velilere bildirilecek.
Suriye'de Gaziantep Üniversitesi'ne bağlı 3 fakülte kurulacak: 19 üniversiteye yeni fakülte
Gündem

Suriye'de Gaziantep Üniversitesi'ne bağlı 3 fakülte kurulacak: 19 üniversiteye yeni fakülte

Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak fakülte, enstitü ve yüksekokul kurulması ve kapatılması ile adlarının değiştirilmesi hakkındaki Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yer aldı. Ayrıca Suriye'de Gaziantep Üniversitesine bağlı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (El-Bab), İslami İlimler Fakültesi (Azez) ve Eğitim Fakültesi (Afrin) olmak üzere 3 ayrı fakülte kurulması kararlaştırıldı.

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