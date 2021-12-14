Gündem 29 ülkeden öğrenciyi eğitim bir araya getirdi
İSTANBUL

29 ülkeden öğrenciyi eğitim bir araya getirdi

207 yabancı uyruklu öğrencinin eğitim gördüğü Fatih’teki İskenderpaşa İlkokulu’nda ABD’den Somali’ye kadar 29 farklı milletten toplam bin 63 öğrenci eğitim alıyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
29 ülkeden öğrenciyi eğitim bir araya getirdi
İlkokulda bir arada eğitim gören öğrenciler


Farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan İstanbul’da birçok milletten insan yaşıyor. Fatih ilçesindeki İskenderpaşa İlkokulu’nda ise eğitim gören toplam bin 63 öğrencinin yaklaşık yüzde 20’sini yabancı uyruklu öğrenciler oluşturuyor. 29 farklı ülkeden öğrencinin eğitim aldığı ilkokulda 96’sı erkek, 111’i kız toplam 207 yabacı öğrenci bulunuyor.

"Bizim okulumuzda yabancı öğrenci, Türk öğrenci diye bir ayrım yok"

Çocukların birbirlerinden çok şey öğrendiğini söyleyen İskenderpaşa İlkokulu Müdürü Burhan Feyzoğlu, “Okulumuzda bin 63 öğrenci var. Bunun 207’si yabancı öğrenci, 96’sı erkek, 111’i kız öğrenciden oluşuyor. Bizim için öğrencilerimizin farklı ülkelerden gelmesi çok problem değil. Sadece Türkçe bilmedikleri için derslerde zorlanıyorlar. Öğretmenlerimiz onların anlayabileceği seviyede ders anlatmaya gayret ediyorlar. Bizim okulumuzda yabancı öğrenci, Türk öğrenci diye bir ayrım yok. Yabancı öğrenci olmasından dolayı Türk öğrencilerimiz daha mutlular. Çünkü onlar farkındalık oluşturuyorlar. Kendilerine ait yöresel farklılıkları bizim öğrencilerimize aktarıyorlar ve eğitim öğretim daha güzel bir şekilde devam ediyor. Bu kadar yabancı öğrenci olmasının nedeni bence Aksaray’ın İstanbul’un merkezinde olması. Çeşitli ülkelerden İstanbul’a gelen insanların ilk geldiği yer burası. Bu semt çok göç aldığı için yabancı öğrenci sayımızda o yüzden fazla. Fatih’te yabancı öğrencilerin en fazla olduğu okul biziz. 29 ülkeden öğrencimiz olduğuna göre diğer okullarda böyle bir farklılık olacağını sanmıyorum” dedi.

Somali’den gelen ve okulunu çok sevdiğini belirten Umulkheır Osman Ali, “8 yaşındayım, 2. sınıfa gidiyorum. 2 yıl önce İstanbul’a geldik babam başka ülkede çalışıyor. Annem İstanbul’da temizlik işi yapıyor. Okulumu, arkadaşlarımı seviyorum, en çokta İngilizce dersini seviyorum. Yabancı arkadaşlarla konuşmak çok eğlenceli” diye konuştu.

Arkadaşlarıyla çok eğlendiğini vurgulayan Abdolsalam Sarı, “İran’dan geliyorum. Sınıfımı, öğretmenimi ve sıra arkadaşım Ali Osman’ı çok seviyorum. Eğleniyoruz, bahçede oynuyoruz. Beden dersine çıkıyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkçe’yi öğretmeninden öğrenen Mesud Elhalaf, “10 yaşındayım İran’dan geliyorum. Herkes çok iyi. Arkadaşlarımla oynamayı ve öğretmenlerimi seviyorum. Türkçeyi biraz öğretmenimden öğrendim sonra annemden öğrendim. Büyüyünce polis olmak istiyorum” şeklinde konuştu.

Büyüyünce doktor olmak isteyen Munisa Indamınova, “8 yaşındayım, 2. sınıfa gidiyorum, Tacikistanlıyım. Arkadaşlarımla çok oynuyorum, öğretmenlerimi de çok seviyorum. En sevdiğim derste hayat bilgisi o derste çok eğleniyorum. Büyüyünce de doktor olmak istiyorum” dedi.

Ders zili çalıyor
GÜNDEM
Ders zili çalıyor

MEB'den ana sınıflarına yeni düzenleme: Beş çocuğa ana sınıfı açılabilecek
GÜNDEM
MEB'den ana sınıflarına yeni düzenleme: Beş çocuğa ana sınıfı açılabilecek

Yabancı öğrenciler halkla buluşacak
HAYAT
Yabancı öğrenciler halkla buluşacak
Trafiğe yağış etkisi

Trafiğe yağış etkisi

İstanbul'da yoğunluk yüzde 87'ye ulaştı.
Türkiyenin sıralaması şaşırttı

Türkiye'nin sıralaması şaşırttı

Sosyal medyayı en uzun süre kullanan ülkeler belli oldu.
Sözcü yazarının zorla kitap satışı iddiasına Diyanetten yalanlama: Gönüllülük esasına göre hareket edilmektedir

​Türkiye'nin 14 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı.

​Haiti'de korkunç olay: En az 40 kişi hayatını kaybetti

EÜ araştırma üniversitesi oldu
Gündem

EÜ araştırma üniversitesi oldu

Türkiye’nin yükseköğretimdeki saygın markası Ege Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği 20 araştırma üniversitesinden birisi oldu. Ege üniversitesi yapılan değerlendirmede 11’inci sırada yer aldı. YÖK tarafından hayata geçirilen “İhtisaslaşma ve Misyon Farklılaşması Projesi” kapsamında alınan yeni kararlar Ankara’da gerçekleştirilen Araştırma Üniversiteleri Toplantısında kamuoyu ile paylaşıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan’ın açılış konuşmalarıyla başlayan toplantıda Araştırma Üniversitelerinin İlanı ve Berat Takdimi yapıldı. EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Araştırma Üniversitesi Beratını Bakan Mustafa Varank ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın elinden aldı.
EÜ senatosunda araştırma üniversitesi sevinci
Gündem

EÜ senatosunda araştırma üniversitesi sevinci

Ege Üniversitesi, YÖK tarafından hayata geçirilen “İhtisaslaşma ve Misyon Farklılaşması Projesi” kapsamında belirlenen 20 araştırma üniversitesinden biri oldu. Araştırma Üniversitesi Beratını Ankara’da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve YÖK Başkanı Erol Özvar’ın elinden alan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, sevincini senato toplantısında Ege Üniversitesi senato üyeleri ile paylaştı. Senato toplantısında konuşan Rektör Budak, “YÖKAK tarafından 5 yıllık tam akreditasyon almamızın ardından şimdi de Araştırma Üniversiteleri arasında yerimizi aldık. Bu başarılar bizlere daha büyük sorumluluklar yüklüyor. Daha çok çalışarak seviyemizi daha yukarılara çıkaracağız” diye konuştu.
Ömer Erdoğan'ın gözüne giremedi: Yollar ayrılıyor
Spor

Ömer Erdoğan'ın gözüne giremedi: Yollar ayrılıyor

Hatayspor'da beklentileri karşılayamayan Emre Çolak ile yollar ayrılıyor. Bordo-beyazlı yönetim, tecrübeli futbolcuya kulüp bulması için izin verdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.