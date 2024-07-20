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3 ilde Kuyu-10 Operasyonları: Bir suç örgütü daha çökertildi

Karabük merkezli 3 ilde düzenlenen “Kuyu-10” operasyonlarında elebaşılığını Sezgin Yüksel ve İmdat Yüksel'in yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi. Operasyonlar sonucu elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 11 şüphelinin tamamı yakalandı.

Seren Som
08:14 - 20/07/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Operasyon anları polis kamerasına anbean yansıdı.
Operasyon anları polis kamerasına anbean yansıdı.

Karabük merkezli 3 ilde düzenlenen “KUYU-10” operasyonlarında Elebaşılığını Sezgin Yüksel ve İmdat Yüksel’in yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi.


Operasyonlar sonucu elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 11 şüphelinin tamamı yakalandı.


Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Karabük İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Karabük merkezli İstanbul ve Ankara’da düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Yağma, Nitelikli Dolandırıcılık, Kasten Yaralama, Tehdit, Uyuşturucu Madde Ticareti suçlarını işledikleri tespit edildi.


  • Operasyonlar sonucu:
  • 4 adet ruhsatsız av tüfeği,
  • 2 adet ruhsatsız tabanca,
  • çok sayıda senet, pos cihazı ve doküman ele geçirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kuzey Irak'a yeni operasyon sinyali: Çok yakında kilidi kapatıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Mezuniyet Töreni'nde konuştu. Erdoğan "Kahraman güvenlik kuvvetlerimiz sayesinde çok önemli başarılara imza ettik. Irak Suriye sahasında örgüt iyice kapana sıkışmış durumda. Pençe Kilit harekat bölgesinde çok yakında kilidi kapatıyoruz." dedi. FETÖ ile mücadeleye de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan '15 Temmuz sonrası kritik adımlar attık. Gardımızı indirmeden FETÖ'ye karşı mücadelemizi sürdüreceğiz' ifadelerini kullandı. Erdoğan İsrail'in Gazze'deki soykırımına da tepki göstererek "7 Ekim'den beri Gazze'de yaşananlar savaş değildir. Gazze'de şahit olduğumuz, düpedüz soykırımdır." açıklamasında bulundu.




#Karabük
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#Suç Örgütü
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