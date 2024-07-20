3 ilde Kuyu-10 Operasyonları: Bir suç örgütü daha çökertildi

Karabük merkezli 3 ilde düzenlenen “KUYU-10” operasyonlarında Elebaşılığını Sezgin Yüksel ve İmdat Yüksel’in yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi.
Operasyonlar sonucu elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 11 şüphelinin tamamı yakalandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Karabük İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Karabük merkezli İstanbul ve Ankara’da düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Yağma, Nitelikli Dolandırıcılık, Kasten Yaralama, Tehdit, Uyuşturucu Madde Ticareti suçlarını işledikleri tespit edildi.
- Operasyonlar sonucu:
- 4 adet ruhsatsız av tüfeği,
- 2 adet ruhsatsız tabanca,
- çok sayıda senet, pos cihazı ve doküman ele geçirildi.