3 milyar TL'lik Forex vurgunu: SİBERGÖZ-44 operasyonlarında 107 şüpheli yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile birlikte, İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince; İstanbul ve Kocaeli merkezli Ankara, Aydın, Gaziantep, Düzce, İzmir, Hatay, Diyarbakır, Kayseri, Trabzon, Ağrı, Balıkesir ve Eskişehir olmak üzere 14 ilde “SİBERGÖZ-44” operasyonları gerçekleştirildi.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; “Nitelikli Dolandırıcılık ve Suçtan Elde Edilen Malvarlığı Değerlerinin Aklanması” suçlarına yönelik Ağrı, İstanbul, Balıkesir ve Eskişehir’de düzenlenen operasyonlarda;
Bir e-ticaret sitesi üzerinden “Forklift, Çekme Karavan v.b” ilanlar verip, iletişime geçtikleri vatandaşlardan “Ürün Bedeli, Kapora Bedeli” adı altında para talep ederek 12 müşteki şahıstan haksız kazanç sağladığı tespit edilen 11 şüpheli yakalandı.
- Operasyonlar sonucu, 4 adet ruhsatsız tabanca, çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.