|
Gündem

3 milyar TL'lik Forex vurgunu: SİBERGÖZ-44 operasyonlarında 107 şüpheli yakalandı

İstanbul ve Kocaeli merkezli 14 ilde 45 farklı paravan şirket kuran ve hesaplarında 3 milyar TL para hareketliliği olan şahıslara yönelik düzenlenen “SİBERGÖZ-44” operasyonlarında 107 şüpheli yakalandı.

08:27 - 11/06/2024 Salı
DHA
Operasyonlar sonucu, 4 adet ruhsatsız tabanca, çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Operasyonlar sonucu, 4 adet ruhsatsız tabanca, çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile birlikte, İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince; İstanbul ve Kocaeli merkezli Ankara, Aydın, Gaziantep, Düzce, İzmir, Hatay, Diyarbakır, Kayseri, Trabzon, Ağrı, Balıkesir ve Eskişehir olmak üzere 14 ilde “SİBERGÖZ-44” operasyonları gerçekleştirildi.


İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu;
“Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”
suçlarına yönelik İstanbul, Ankara, Aydın, Kocaeli, Gaziantep, Düzce, İzmir, Hatay, Diyarbakır, Kayseri ve Trabzon’da düzenlenen operasyonlarda; Sosyal medya platformları üzerinden “Forex Yatırım, Yüksek Kazanç” adı altında paylaşımlar yaparak, iletişime geçtikleri vatandaşlara “Radiant Capital, FED, IND Yatırım, Winner Financal” isimli mobil uygulamaları telefonlarına indirtmek suretiyle 10 müşteki şahıstan yaklaşık 5 milyon TL haksız kazanç sağlayan ve 45 farklı paravan şirket kurarak, hesaplarında 3 milyar TL para hareketliliği olduğu tespit edilen 96 şüpheli yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; “Nitelikli Dolandırıcılık ve Suçtan Elde Edilen Malvarlığı Değerlerinin Aklanması” suçlarına yönelik Ağrı, İstanbul, Balıkesir ve Eskişehir’de düzenlenen operasyonlarda;

Bir e-ticaret sitesi üzerinden “Forklift, Çekme Karavan v.b” ilanlar verip, iletişime geçtikleri vatandaşlardan “Ürün Bedeli, Kapora Bedeli” adı altında para talep ederek 12 müşteki şahıstan haksız kazanç sağladığı tespit edilen 11 şüpheli yakalandı.


  • Operasyonlar sonucu, 4 adet ruhsatsız tabanca, çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.


#İstanbul
#Kocaeli
#Operasyon
#Sibergöz
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Amasya Kurban Bayramı Namazı Vakti - 16 Haziran 2024