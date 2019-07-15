3 teröriste daha 'Pençe' indi

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe operasyonun yanı sıra geçtiğimiz günlerde icra edilmeye başlanan Pençe-2 harekatı kapsamında da terörle mücadele tüm hızıyla sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bilgilendirmede 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlık, 27 Mayıs tarihinden bu yana Pençe Harekatı’nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısının 71 olduğunu açıkladı.

Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-2 Harekâtı kapsamında tespit edilen 3 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi. 27 Mayıs tarihinden bu yana Pençe Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 71 oldu.#MSB #TSK #PençeHarekatı pic.twitter.com/CkLRc6dJXj — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 15 Temmuz 2019