Gündem 3 teröriste daha Pençe indi
ANKARA

Pençe harekatında kaç terörist öldürüldü

3 teröriste daha 'Pençe' indi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-2 harekatında 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıklayarak 27 Mayıs tarihinden bu yana Pençe Harekatı’nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısının 71 olduğunu duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Pençe Harekatı'na katılan Mehmetçik.
Pençe Harekatı'na katılan Mehmetçik.

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe operasyonun yanı sıra geçtiğimiz günlerde icra edilmeye başlanan Pençe-2 harekatı kapsamında da terörle mücadele tüm hızıyla sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bilgilendirmede 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlık, 27 Mayıs tarihinden bu yana Pençe Harekatı’nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısının 71 olduğunu açıkladı.

Irak'ta 8 terörist etkisiz hale getirildi
DÜNYA
Irak'ta 8 terörist etkisiz hale getirildi

S-400’le barışı garantiye alıyoruz

S-400’le barışı garantiye alıyoruz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Sokağa çıkar vatanı koruruz

Sokağa çıkar vatanı koruruz

Areda Araştırma'nın 15 Temmuz anketinde çarpıcı sonuçlar çıktı.
Türkiye kahramanları anıyor

Türkiye kahramanları anıyor

Dünyada da birçok yerde etkinlik düzenleniyor.
Sevkıyat sürüyor

Sevkıyat sürüyor

​S-400'lerle ilgili 8. uçak da Ankara'ya indi.
Saraçhane destanı

Saraçhane destanı

3 yıl önce halk, İBB'nin önünde destan yazdı.
Vatanımıza bin Gülşah feda olsun

Vatanımıza bin Gülşah feda olsun

Gülşah Güler, Gölbaşı'nda şehit düşmüştü.
TSK havadan vurdu

TSK havadan vurdu

​Irak'ın kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi.
Geleceğimizi<br> hedef aldılar

Geleceğimizi
hedef aldılar

FETÖ'nün ihanet kalkışmasına 251 şehit verdik.

Teröre inat yatırım

Teröre inat yatırım

Türk iş dünyası yatırıma devam ediyor.
94 ülkeden <br>FETÖ'cü istedik

94 ülkeden
FETÖ'cü istedik

23 ülkeden 109 FETÖ'cüyü iade aldık.
Cari açığa milli aşı

Cari açığa milli aşı

2023'e kadar tüm aşılar yurt içinde üretilecek.
6 yaşındaki<br> kıza taciz

6 yaşındaki
kıza taciz

Tanık ifadeleri, Oktar'ın sapıklığını ortaya koydu.
Ulusal törende yuhalandı

Ulusal törende yuhalandı

Havaya sarı balonlar bırakıp, Macron'u istifaya çağırdılar.
Hakkari'de<br>şehit verdik

Hakkari'de
şehit verdik

Teröristlerle çıkan çatışmada 3 askerimiz şehit düştü.
İmamoğlu<br>doğru söylemiyor

İmamoğlu
doğru söylemiyor

​İBB eski Genel Sekreteri Baraçlı iddialara yanıt verdi.
Giresun'da feci kaza

Giresun'da feci kaza

Minibüs dereye uçtu: Ölü ve yaralılar var.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.