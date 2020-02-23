Gündem 3 yıl önce sıfır otomobil aldı Hava yastıkları ve emniyet kemerleri arızalı çıktı
İZMİR

3 yıl önce sıfır otomobil aldı: Hava yastıkları ve emniyet kemerleri arızalı çıktı

3 yıl önce sıfır otomobil aldı: Hava yastıkları ve emniyet kemerleri arızalı çıktı

İzmir’de yaşayan Yusuf Yazıcıoğlu, dev bir Alman otomobil firmasından sıfır olarak aldığı aracın hava yastıkları ve emniyet kemerlerinin arızalı olduğunu görünce firmaya dava açtı. Dava süresince aracını kullanmak zorunda kalan Yazıcıoğlu, 2,5 yılın sonunda davayı kazandı.

Haber Merkezi İHA
Yazıcıoğlu, aracının tamiratı yerine değişimini istedi ve konuyu tüketici mahkemesine taşıdı.
Yazıcıoğlu, aracının tamiratı yerine değişimini istedi ve konuyu tüketici mahkemesine taşıdı.

İzmir’in Urla ilçesinde yaşayan iş adamı Yusuf Yazıcıoğlu (36), yaklaşık 3 yıl önce Kayseri’de bulunan dev bir Alman otomobil firmasının bayisinden sıfır araba aldı. Aldığı aracı bir süre kullanan Yazıcıoğlu, periyodik bakım için servise götürdü. Götürdüğü serviste aracın üç hava yastığında ve emniyet kemerlerinde arıza olduğunu öğrenen Yazıcıoğlu şaşkına döndü.

Sıfır cip aldı, 5 aydır sorunları ile uğraşıyor: Tiksindim artık, alay konusu oldum
GÜNDEM
Sıfır cip aldı, 5 aydır sorunları ile uğraşıyor: Tiksindim artık, alay konusu oldum

Servisteki yetkililer, aracın 15 gün boyunca bakımda kalacağını ve tamirat sonunda teslim edileceğini söyleyince Yazıcıoğlu, aracının tamiratı yerine değişimini istedi ve konuyu tüketici mahkemesine taşıdı.

Dava süresince aracını kullanmak zorunda kalan Yazıcıoğlu, 2,5 yılın sonunda davayı kazandı.

Ankara 4. Tüketici Mahkemesi’nde görülen davada 3 öğretim üyesinden oluşan bilirkişi heyeti, hazırladığı raporda araç sahibi Yusuf Yazıcıoğlu’nu haklı bulup, otomobildeki ayıpların kullanıcı hatasından kaynaklanmadığını tespit etti.

Araç alacaklar dikkat: Sıfır diye aldılar kazalı çıktı
EKONOMİ
Araç alacaklar dikkat: Sıfır diye aldılar kazalı çıktı

Bunun üzerine dava dosyası Yazıcıoğlu’nun memleketi Kahramanmaraş’da Elbistan 3. Asliye Hukuk Mahkemesine gönderildi. Mahkeme, araç sahibi Yazıcıoğlu’nu haklı bularak, aracın iadesini ve çıkış yılı 2016 olan aracın 2019 bir model araçla değişmesine, bu mümkün değil ise aracın güncel piyasa değerine göre para iadesine karar verdi.


"Can güvenliğim tehlikede bir şekilde 100 bin kilometre yol gittim"

Yazıcıoğlu, 2,5 yıllık uğraşlarının sonucunda davayı kazandığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Yazıcıoğlu, bir Uzak Doğu ülkesi markası yerine sağlam ve güvenilir diye Alman markası otomobil aldığını ve belki de bir Alman markası aracın bu durumda oluşunun Türkiye’de bir ilk olduğunu belirtti.

Sıfır otomobile de 'hile' karıştı: 'Sıfır' diye aldığı lüks araç hasarlı ve kilometresi silinmiş çıktı
EKONOMİ
Sıfır otomobile de 'hile' karıştı: 'Sıfır' diye aldığı lüks araç hasarlı ve kilometresi silinmiş çıktı

Yazıcıoğlu, "Maddi değeri olan bir ayıplı malın davasının sonuçlanması 2,5 yıl gibi bir süre almaması gerekiyor. Ceza davalarında bunlar olabilir ama maddi davalarda bunların olmaması gerekiyor. Ben 2,5 yıl boyunca başka araç alamadığım için bu araçta can güvenliğim tehlikede bir şekilde 100 bin kilometre yol gittim. Kaza yapsaydım hava yastıkları açılmayacaktı. Çünkü hava yastıkları arızalı, bu sorun bilirkişi raporuyla da kanıtlandı. Öldükten sonra istedikleri kadar tazminat ödesinler, bu durum bir şeyi değiştirmeyecek" dedi.

Benzer durumu yaşayan vatandaşlara da seslenen Yazıcıoğlu, haklarını aramalarını önerdi. Yazıcıoğlu, "Benim karşımda Alman markasının 6 avukatı vardı. Bu araç için 12 duruşma gördüm. Bu aracı 143 bin TL’ye aldım, özel tüketim vergisi yoktu. İsteseydim aracı 260 bin TL’ye ikinci el olarak satıp kurtulabilirdim ama ben hakkımı aradım ve aldım" ifadelerini kullandı.

Katliama devam emri

Katliama devam emri

İsrail'in kanlı saldırılarının devam etmesi için emir verdi.
Kaptan pilota tutuklama talebi

Kaptan pilota
tutuklama talebi

İfadesinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Aşıyı bulduk

Aşıyı bulduk

Çin, dünyanın beklediği haberi duyurdu.
'Böyle Daha Güzelsin'

'Böyle Daha Güzelsin'

​28 Şubat bu kez bambaşka anlatılıyor.
Masonlar milli<br>birliği bozuyor

Masonlar milli
birliği bozuyor

​1900'deki toplantıda dinsiz bir dünya cumhuriyeti hedeflendi.
Tüm ödemeler tek sayfada olacak

Tüm ödemeler tek sayfada olacak

​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay güzel haberi duyurdu.

Toplantıdayken vuruldular

Toplantıdayken vuruldular

2'si yönetici 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Irak'a da sıçradı

Irak'a da sıçradı

Necef kentinde ilk koronavirüs vakası tespit edildi.
FETÖ'den de tutuklandı

FETÖ'den de tutuklandı

Altuğ Verdi'nin şehit edilmesine ilişkin soruşturmada yeni gelişme.
Tweet silmekle kalmayacak!

Tweet silmekle kalmayacak!

"İmamoğlu" üzerinden algı oluşturup polislere iftira atmıştı.
İdlib'e<br>koruma kalkanı

İdlib'e
koruma kalkanı

Atılgan sistemleri hangi görevleri yapacak?
Acil yıkılması gerekiyor

Acil yıkılması gerekiyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan İstanbul uyarısı.
Böyle bir şey <br>olabilir mi?

Böyle bir şey
olabilir mi?

Galatasaray'dan Ozan Tufan'a olay gönderme.
Bir ilçedeki tüm kablolar toplandı

Bir ilçedeki tüm kablolar toplandı

Sular yükselince herkes terk etti.
Dönere<br>kimlik geliyor

Dönere
kimlik geliyor

​Çiftlikten vatandaşa tüm süreç izlenebilecek.
5 PKK'lı terörist yakalandı

5 PKK'lı terörist yakalandı

​Tel Abyad'da komandolar eş zamanlı operasyon düzenledi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.