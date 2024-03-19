30 bin konut daha teslim ediliyor

Depremlerden etkilenen 11 şehirde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından imar ve inşa çalışmaları hızla yürütülüyor. 11 şehirde 930 şantiyede çalışmalar sürüyor. Bugüne kadar AFAD tarafından 322 bin 490 konut için hak sahipliği tespit edildi. Depremin birinci yıl dönümünde 36 bin 143 afetzedeye evleri teslim edildi. Bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılacağı törenle ikinci kuralar çekilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 30 bin 723 hak sahibine evleri teslim edilecek. Depremden en çok etkilenen iller arasında yer alan Hatay’da 3 bin 613, Malatya’da bin 700, Kahramanmaraş’ta 8 bin 303, Adıyaman’da ise 5 bin 418 konut teslim edilecek.