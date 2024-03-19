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30 bin konut daha teslim ediliyor

6 Şubat’ta meydana gelen depremin hemen ardından başlayan konut seferberliğinde 30 bin konut daha bugün hak sahiplerine teslim edilecek.

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 19/03/2024 Salı
Güncelleme: 02:48 - 19/03/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Depremlerden etkilenen 11 şehirde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından imar ve inşa çalışmaları hızla yürütülüyor. 11 şehirde 930 şantiyede çalışmalar sürüyor. Bugüne kadar AFAD tarafından 322 bin 490 konut için hak sahipliği tespit edildi. Depremin birinci yıl dönümünde 36 bin 143 afetzedeye evleri teslim edildi. Bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılacağı törenle ikinci kuralar çekilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 30 bin 723 hak sahibine evleri teslim edilecek. Depremden en çok etkilenen iller arasında yer alan Hatay’da 3 bin 613, Malatya’da bin 700, Kahramanmaraş’ta 8 bin 303, Adıyaman’da ise 5 bin 418 konut teslim edilecek.




#Deprem Bölgesi
#Konut
#AFAD
#Recep Tayyip Erdoğan
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