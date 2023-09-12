30 ülkeden 200 bilim adamı Kapadokya’nın jeolojik yapısını inceleyecek

Kapadokya
NEVÜ iş birliğinde ve ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Jeomorfoloji Bölgesel Konferansına; İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, Belçika, Rusya Federasyonu, İsrail, Japonya, Brezilya, Hindistan, Avustralya, Camerun ve Fas başta olmak üzere dünyanın 32 farklı ülkesinden 120 yabancı ve 75 Türk bilim insanı ve araştırmacı katıldı.
"Dünyanın birçok ülkesinden bilim adamı katılıyor"
"Kapadokya yeni araştırmaların sonuçları eklenerek tanıtılabilir"
Konferans çerçevesinde ayrıca Nevşehir ve yakın çevresinde 4 ayrı arazi çalışması gerçekleştirilecek. Bunlardan ilki Kapodokya Geoturizm Turu, ikincisi Ecemiş Alüvyon Yelpazeleri, Erciyes Volkanı, Sultan sazlığı Sulak Alanı, Erciyes Morenleri, üçüncüsü ise İç Anadolu’nun genel Jeolojik ve jeomorfolojik özellikleri ve sonuncusu Batı ve Orta Toroslar’ın tektonik ve jeomorfolojik özelliklerine yönelik olacak.