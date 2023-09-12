30 ülkeden 200 bilim adamı Kapadokya’nın jeolojik yapısını inceleyecek

“jeomorfoloji bilim dalı olarak tüm yer şekillerinin oluşumu, gelişimi ve ortaya çıkan problemleri ile ilgileniyoruz. Kapadokya dünyada bu tip oluşumlara ve yer şekillerine en güzel örneğe sahip olan bir bölge. Erciyes ve Hasan Dağı arasında kalan geniş bir bölge. Henüz bilimsel anlamda araştırılmamış birçok yeri var. Turistik açıdan çok çekici. Bizim amacımız bilimsel ve uluslararası çalışmaları artırmak, gelecek kişilere de burayı daha iyi tanıtabilmek. Bu nedenle düzenlenen sempozyum çok anlamlı. Bu sempozyuma dünyanın birçok ülkesinden bilim adamı katılıyor. Güney Afrika’dan Kanada’ya, Japonya’dan Avustralya ve Yeni Zelanda ya kadar katılımcımız var. Bu alanın gerek bilimsel, gerekse turizm açısından tanınmasında faydalı olacağına inanıyoruz”